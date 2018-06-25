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Учреждения медико-социальной экспертизы с 2019 г. будут заверять знак "Инвалид" для машин

Общество
25 июня, 13:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Заместитель министра труда и соцзащиты РФ Григорий Лекарев отметил, что такой знак будет принадлежать конкретному инвалиду и может использоваться только на том автомобиле, на котором он передвигается

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Все учреждения медико-социальной экспертизы с нового года начнут выдавать знак "Инвалид" для автомобилей, который дает право на бесплатную парковку. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель министра труда и соцзащиты РФ Григорий Лекарев.

Ранее сообщалось, что правительство РФ возложило полномочия по установлению порядка выдачи опознавательного знака "Инвалид" для машин на Минтруд РФ. Согласно законодательству, на парковках выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки автомобилей инвалидов I, II, III групп или лиц, перевозящих таких инвалидов и детей-инвалидов. На этих транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

"И наши учреждения медико-социальной экспертизы планируют для этого наносить определенные реквизиты на регламентированный ПДД знак и скреплять печатью учреждения. Мы планируем, что это заработает с нового года", - сказал замминистра.

Он пояснил, что этот знак будет принадлежать конкретному инвалиду и может использоваться только на том автомобиле, на котором он передвигается. При этом сам инвалид должен присутствовать в этом автомобиле и иметь соответствующую справку. Тогда на этот автомобиль распространяются льготы, добавил Лекарев.

По данным Федерального реестра инвалидов по состоянию на 1 июня в Российской Федерации насчитывается 12,04 млн инвалидов, в т.ч. 663 тыс. детей-инвалидов.

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