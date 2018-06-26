Что нужно знать о кредитах на образование

За 14 лет в России количество студентов, обучающихся на платной основе, увеличилось в четыре раза (с 183 тыс. до 773 тыс. человек). Потребность в заемных средствах на образование сохраняется. Как взять кредит на образование без риска потерять имущество и что важно знать о государственной поддержке кредитов на образование — в нашем материале.
Есть три способа получить кредит на образование. Во-первых, заем в рамках государственной поддержки образовательного кредитования. В декабре 2016 года госпрограмма по выдаче кредитов на образование была приостановлена, но в сентябре 2018 года планируется ее запуск.
Также существуют стандартные образовательные кредиты без государственной поддержки. "Сейчас такой тип займа выдают порядка десяти российских банков. Ставки по образовательным кредитам без господдержки существенно выше и начинаются от 11,9% годовых", — отметил руководитель отдела обучения QBF Аветис Вартанов. Особенность целевого кредита на образование — необходимость каждый семестр предоставлять справку об успеваемости, то есть об отсутствии задолженности по результатам сессии.
Еще один вариант получить образование на коммерческой основе — обычный потребительский кредит наличными, который также может быть потрачен на учебу. Однако эксперты предупреждают, что ставки по нему еще выше (от 13% годовых), а требования для получения займа гораздо более жесткие. "Начинать выплаты вам нужно сразу же, как только получили кредит, — рассказала директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. — Если объем кредита превышает установленный банками лимит (обычно это 1 млн рублей), нужен залог или поручительство. А это угроза для благосостояния семьи и недвижимости".
Если обычный потребительский кредит можно потратить на любой вид образования (изучение иностранного языка, среднее специальное образование), то кредит по госпрограмме выдается только на обучение по программам бакалавриата, магистратуры и дополнительного профессионального образования. Условия комфортны: низкие проценты, не нужны залог и поручительство, а возврат кредита начинается только после того, как вы закончили обучение. "В случае декрета или службы в армии выплата такого кредита приостанавливается, — отмечает Абанкина. — Но, если вас отчислили и вы не закончили обучение, от вас сразу потребуют возврат".
В рамках возобновленной в 2018 году госпрограммы банки смогут выдавать кредит, равный полной стоимости обучения. Кроме того, как отметила и.о. директора Института мировой экономики и бизнеса РУДН Ирина Гладышева, в сумму займа могут быть включены расходы на проживание, питание, приобретение литературы и бытовые нужды. Пока студент учится, он оплачивает только проценты по кредиту, причем в первые два года учебы он делает это частично. Основной долг и оставшиеся проценты заемщик в рамках госпрограммы возвращает в течение десяти лет после окончания обучения. Впрочем, эксперты отмечают, что, как правило, выплатить кредит удается в течение пяти лет после обучения.
В рамках стандартных образовательных кредитов условия гораздо более жесткие. Процентная ставка по ним может достигать 14,9–19%, а срок возврата средств чаще ограничен тремя-пятью годами. В рамках некоторых моделей кредитования сумма ежемесячных платежей составляет 20–24 тыс. рублей. На таких условиях выполнить обязательства перед кредиторами сложно не только студентам, но и их родителям.
Займы на образование связаны для российских банков с рядом рисков. Во-первых, за счет значительного срока действия кредитно-финансовые организации не могут быть уверены, что кредиты не обесценятся на фоне нестабильной инфляции. Во-вторых, трудно оценить платежеспособность заемщика: далеко не всем выпускникам вузов удается найти высокооплачиваемую работу после завершения обучения и выполнить обязательства перед кредитором. У выпускников вузов появляются семьи, юношей забирают в армию, что значительно осложняет выплату долга. Сложности возникают и с теми студентами, которые оставляют учебу.
Привлекательность образовательных кредитов для российских банков может несколько вырасти, поскольку у кредитно-финансовых учреждений появятся дополнительные гарантии возврата денежных средств. Если заемщик испытывает сложности с возвращением кредита банку по объективным причинам, 20% задолженности сможет внести за него государство.
Образовательный кредит может быть оформлен несовершеннолетними в возрасте от 14 лет при условии разрешения от родителей или законных представителей. В этом случае представитель учащегося выступает созаемщиком и также несет ответственность перед банком-кредитором.
Вопрос о потенциальной отдаче от образования — один из самых сложных для любого абитуриента. Отдача от образования будет высокой, если абитуриент выберет ту специальность, которая не просто принадлежит к престижным и высокооплачиваемым, но и соответствует его склонностям. Важно учитывать и фактор стремительной цифровизации. "Нужно просчитывать риски ухода с рынка ряда профессий, — советует шеф-редактор платформы "Умная страна" Марина Селина. — Возможно, вам потребуется еще сделать инвестиции в дополнительное образование или придется переквалифицироваться, поскольку к тому времени, когда вы получите диплом, ваше потенциальное рабочее место может занять искусственный интеллект".
Наиболее эффективны для вложений программы бакалавриата. "В профессиональных стандартах нет требований закончить магистратуру, — отмечает Ирина Абанкина. — А работодатели не приспособились, чтобы больше платить тем, кто окончил магистратуру".
Пока в России образовательными займами пользуются лишь доли процентов обучающихся, тогда как за рубежом кредит на образование оформляют 60–80% студентов. "В целом в России потребность в заемных средствах на образование у населения сохраняется, — говорит Ирина Гладышева. — Из обычных потребительских кредитов примерно 5% — это займы на обучение".
С июля по сентябрь 2016 года по программе студентам было выдано почти 480 млн рублей, что в два раза больше, чем в 2015 году.
Средняя сумма образовательного кредита с государственной поддержкой по траншам, выданным в 2016 году в Сбербанке, составила около 122 тыс. рублей, средний срок кредита — двенадцать с половиной лет, а основной возраст заемщиков 18–25 лет. Доля несовершеннолетних заемщиков составляла порядка 2% от общего объема выданных Сбербанком кредитов.
Дарья Бурлакова, Габриэла Чалабова