Что нужно знать о кредитах на образование

Есть три способа получить кредит на образование. Во-первых, заем в рамках государственной поддержки образовательного кредитования. В декабре 2016 года госпрограмма по выдаче кредитов на образование была приостановлена, но в сентябре 2018 года планируется ее запуск.

Также существуют стандартные образовательные кредиты без государственной поддержки. "Сейчас такой тип займа выдают порядка десяти российских банков. Ставки по образовательным кредитам без господдержки существенно выше и начинаются от 11,9% годовых", — отметил руководитель отдела обучения QBF Аветис Вартанов. Особенность целевого кредита на образование — необходимость каждый семестр предоставлять справку об успеваемости, то есть об отсутствии задолженности по результатам сессии.

Еще один вариант получить образование на коммерческой основе — обычный потребительский кредит наличными, который также может быть потрачен на учебу. Однако эксперты предупреждают, что ставки по нему еще выше (от 13% годовых), а требования для получения займа гораздо более жесткие. "Начинать выплаты вам нужно сразу же, как только получили кредит, — рассказала директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. — Если объем кредита превышает установленный банками лимит (обычно это 1 млн рублей), нужен залог или поручительство. А это угроза для благосостояния семьи и недвижимости".