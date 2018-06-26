Ростовские власти готовят предложения по упрощению выдачи гражданства беженцам с Украины

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июня. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил руководителям профильных региональных министерств и ведомств до 9 июля разработать предложения по упрощению порядка получения гражданства вынужденными переселенцами с Украины, для внесения изменений в федеральное законодательство. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин по итогам "Прямой линии" поручил властям Ростовской области оказать содействие беженцам с юго-востока Украины. По данным информации, размещенной на сайте Кремля, губернатору области Василию Голубеву предстоит отчитаться по этому вопросу до 1 сентября 2018 года.

"По поручению Василия Голубева, до 9 июля должны быть разработаны предложения по подготовке законодательной инициативы по внесению изменений в федеральное законодательство, регулирующее порядок предоставления гражданства, в части упрощения процедуры получения гражданства РФ гражданами Украины", - сказала представитель пресс-службы.

Кроме того, губернатор Ростовской области после встречи с беженцами, обратившимися на "Прямую линию", дал поручение решить различные беспокоящие их вопросы - по каждому индивидуально.

История вопроса

8 июня во время "Прямой линии" с Путиным жители города Батайска Ростовской области, которые переехали в регион из Донецка и Луганска после 2014 года, рассказали о том, что сталкиваются с проблемами при трудоустройстве, и попросили упростить систему получения российского гражданства. Голубев после обращения провел встречу с вынужденными переселенцами. В ходе встречи они рассказали о разных проблемах, с которыми им пришлось столкнуться, в том числе при оформлении гражданства, получении разрешения на временное проживание, трудоустройстве, устройстве детей в детсады, получении медицинской помощи.

Из 11 обратившихся к президенту России граждан Украины, проживающих в Ростовской области, четверо уже имеют разрешение на временное проживание в РФ. 15 июня на заседании межведомственной комиссии МВД России по Ростовской области еще семи выделена квота на оформление разрешения на временное проживание. Беженцы получили и социальную помощь: ребенок одного обратившегося поставлен на электронную очередь в детский сад, дети двух других обратившихся получили медицинскую помощь.

Ростовская область является приграничным регионом, поэтому в 2014 году активно принимала жителей Украины, которые семьями ехали в Россию. Как ранее сообщал Голубев, в 2014 году одномоментно в конце июня и начале июля регион принимал порядка 70 тыс. человек с Украины, которые временно находились на территории Ростовской области. В рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, гражданами России стали 6717 переселенцев с Украины. В другие субъекты РФ для трудоустройства при содействии органов службы занятости выехали 1485 человек.

По данным пресс-службы губернатора, более 12 тыс. вынужденных переселенцев с Украины в Ростовской области получили российское гражданство, более 13 тыс. - оформили вид на жительство, более 10,5 тыс. трудоустроены. С марта 2014 года подразделениями миграционной службы по Ростовской области гражданам Украины выдано более 27 тыс. разрешений на временное проживание в РФ.