Суд взыскал с Навального 1 рубль по иску Прохорова

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы во вторник удовлетворил иск предпринимателя Михаила Прохорова о защите чести и достоинства к блогеру Алексею Навальному, взыскав 1 рубль, передает корреспондент ТАСС.

"Исковые требования Прохорова к Навальному о взыскании 1 рубля и опровержении распространенной информации удовлетворить", - огласила решение судья Марина Васина.

Суд удовлетворил иск в полном объеме. Помимо компенсации морального вреда в 1 рубль, Навальный обязан разместить на своем сайте и на канале YouTube опровержения информации о коррупционной связи Прохорова и бывшего вице-премьера Александра Хлопонина.

Представитель Навального заявил о намерении обжаловать решение суда. "Мы будем обжаловать принятое решение в Мосгорсуде, для нас важно пройти все инстанции, наша конечная цель - Европейский суд по правам человека", - сказал он.

Как следовало из иска, речь шла о материале Навального под названием "Как олигарх платил взятку вице-премьеру".