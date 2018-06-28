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Руководство колонии в ЯНАО приняло заявление омбудсмена Украины на посещение Сенцова

Общество
28 июня, 16:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Для визита к осужденному режиссеру пришлось соблюсти предусмотренную законом процедуру

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Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что руководство колонии №8 в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа приняло ее заявление на посещение осужденного режиссера Олега Сенцова.

"С 9 утра пытаюсь подать заявление в исправительную колонию номер 8, где содержится Олег Сенцов. И только в 17:02 приняли заявление", - написала Денисова у себя в "Фейсбуке".

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В четверг утром Денисова прибыла на проходную колонии, однако, как сообщили в аппарате уполномоченного РФ по правам человека Татьяны Москальковой, украинский омбудсмен приехала туда самостоятельно, без согласования с соответствующими российскими структурами.

Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России".

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