Сдавший лицензию Европейский университет в Петербурге отказался судиться с Рособрнадзором

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Европейский университет в Петербурге, дважды проигравший арбитражные споры с Рособрнадзором об отказе выдавать вузу лицензию на основе проверки МЧС, больше не намерен обращаться в суд по данному вопросу. Об этом ТАСС в четверг сообщила глава аппарата ректора Европейского университета Алла Самолетова.

"Суд для нас был делом чести, а отказы в удовлетворении исков нас не удивили. На этом наша история в арбитражном суде по данному вопросу закончена, ничего обжаловать мы не будем", - сказала Самолетова.

Глава аппарата ректора вуза вместе с тем, отметила, что университет собирается подавать новый пакет документов и добиваться выдачи лицензии, которой он лишился около года назад. Когда именно новые документы будут поданы, в вузе сказать не смогли.

Ранее ТАСС сообщал, что летом прошлого года университет потерял лицензию, сдав ее добровольно в Рособрнадзор после судебных разбирательств с этим ведомством, затем пакеты документов на получение новой образовательной лицензии вуз подавал трижды. По словам Самолетовой, последний раз университету отказали, ссылаясь на акт проверки МЧС, в котором говорилось о необходимости переоборудовать четыре серверных шкафа. Однако, по словам представителей Европейского университета, на момент подачи документов для получения лицензии этого заключения МЧС у вуза не было.

Вуз обратился в Арбитражный суд Москвы, пытаясь оспорить акт МЧС, но в удовлетворении требований было отказано. Отказ поддержала и апелляционная инстанция, в которую университет обратился с жалобой.