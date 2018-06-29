Красная площадь, Арбат и ВДНХ стали самыми популярными местами у туристов ЧМ-2018 в Москве

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Красная площадь, улица Арбат, ВДНХ и парк Горького стали самыми популярными местами среди туристов, приехавших в Москву на чемпионат мира по футболу. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

"Традиционно больше всего иностранных туристов привлекает Красная площадь, улица Арбат, ВДНХ, парк Горького, станции столичного метро. Приятно, что центром притяжения болельщиков стали исторические пешеходные улицы - так на Никольской образовалась стихийная фан-зона, где собираются болельщики со всего мира. Также оживленно на Большой Дмитровке и прилегающих переулках, на Пятницкой улице", - сказал он.

Емельянов отметил, что специально к чемпионату мира городские власти обновили мобильное приложение "Узнай Москву", где можно выбрать маршрут для самостоятельной прогулки по городу. "Приложение включает 61 уникальный маршрут, самые популярные из которых мы перевели на английский язык, информацию о 610 памятниках, а также об интересных зданиях, территориях, музеях, электронные версии книг о Москве. Предвосхищая ваш вопрос о специальных спортивных маршрутах, замечу, что пока их нет: наши стадионы сегодня не являются объектами культурного наследия, а "Спартак" вообще только построили", - пояснил собеседник агентства.

Он рекомендовал гостям города посетить отреставрированный Малый собор Донского Монастыря, колокольню Высоко-Петровского монастыря, экскурсию с главным археологом Москвы по Никольской улице. "Кстати, там есть и моя личная авторская экскурсия, также доступная на обоих языках и представляющая собой маршрут по одной из моих любимых московских улиц - Пятницкой. Я с удовольствием приглашаю вас прогуляться по этому маршруту с помощью мобильного приложения "Узнай Москву", - обратился к гостям столицы Емельянов.

Для любителей спорта в преддверии чемпионата мира также работают беговые и велосипедные экскурсии. Матчи чемпионата мира по футболу проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.