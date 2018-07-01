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Разъяснительную работу проведут с чиновниками и УК Кунгура из-за неточных платежек

Общество
1 июля, 13:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Глава региона дал поручение и.о. зампреда правительства проследить за проведением разъяснительной работы с сотрудниками местной администрации и управляющих компаний

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ТАСС, 1 июля. Разъяснительную работу проведут с сотрудниками местной администрации и управляющих компаний Кунгура после появившейся информации о неточных платежках, в которых появилась графа "плата за дождь". Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба губернатора Пермского края.

"Глава региона дал поручение и.о. зампреда правительства - руководителю Региональной службы по тарифам Антону Удальеву - проследить за проведением разъяснительной работы с сотрудниками местной администрации и управляющих компаний, а также разъяснить жителям, как в действительности обстоят дела", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что вопрос о взимании с жильцов оплаты "за дождь" был задан Решетникову в субботу во время общения с ветеранами Кунгурского района. Глава Кунгура Сергей Гордеев пояснил, что речь идет об оплате расходов на общедомовые нужды, в данном случае - за канализацию и отведение сточных вод. "По сути, понятие "сточные воды" было подменено "ливневыми", - приводятся его слова в сообщении пресс-службы.

Губернатор Пермского края на своей странице в социальной сети Instagram подтвердил, что в платежках жителей Кунгура нет графы "за дождь". "Провели Совет глав в Кунгуре <…> Повстречался с ветеранами: не все так гладко, как в отчетах некоторых наших ведомств. Убедился, что "за дождь" никто не платит, зато дури в чиновниках по-прежнему много", - написал Решетников.

Так бы заканчивалась каждая рабочая суббота... Провели Совет Глав в Кунгуре, обсудили ремонт дорог, ход благоустройства парков и дворов, побывал на ключевых предприятиях города: Кнауф и Кунгурском молочном комбинате, посмотрел площадку под будущую школу. Повстречался с ветеранами: не все так гладко, как в отчетах некоторых наших ведомств. Убедился, что за дождь никто не платит, зато дури в чиновниках по-прежнему много. Ну и в заключении - открытие «Небесной ярмарки» и первый полет на воздушном шаре... #Кунгур #Пермскийкрай #небеснаяярмарка

Публикация от Максим Решетников (@reshetnikovmg)

Ранее ТАСС сообщал, что якобы коммунальщики в Кунгуре начали взимать с жителей платежи за сточные воды, в том числе за дождевую воду, которая уходит в канализацию. Позже советник заместителя председателя правительства региона Андрей Красников заявил, что сотрудник "Водоканала" Кунгура лишился работы после того, как сообщил жителям о введении "налога на дождь" в Пермском крае. Красников уточнил, что в расчеты действительно была включена плата, но за водоотведение, то есть канализацию. По его словам, в ближайшее время в "Водоканале" Кунгура начнется проверка, в ходе которой будет установлена компетентность работников предприятия.

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Решетников, Максим Геннадьевич
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