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СМИ: цены в отелях Хельсинки увеличились в несколько раз в дни встречи Путина и Трампа

Общество
1 июля, 13:31 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 1, июля. /ТАСС

Например, в отелях сети Sokos разница в стоимости номера на двоих на 15-17 июля и за неделю до этого составляет до €200

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ХЕЛЬСИНКИ, 1 июля. /ТАСС/. Стоимость номеров в отелях Хельсинки увеличилась в несколько раз на фоне готовящейся встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированной на 16 июля. Об этом сообщила в воскресенье газета Helsingin Sanomat.

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Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

Так, пишет издание, в отелях сети Sokos разница в стоимости номера на двоих на 15-17 июля и, например, за неделю до этого составляет до €200. В других отелях города разницы в ценах за ночь в дни визита президентов двух стран и сопровождающих их делегаций и журналистов тоже значительны - на 15-17 июля цены более чем на €100 выше, чем за неделю до этого. "Каждый раз, когда происходит пик спроса, цены возрастают", - сказал исполнительный директор компании Sokoshotel oy Яркко Хярмяля. По его словам, это происходит в тех случаях, если предложение ограничено.

В ряде гостиниц Хельсинки - сети Hilton и Scandic, по данным Helsingin Sanomat, свободных номеров в данный момент нет вообще. Как пояснил исполнительный директор сети отелей Scandic в Финляндии Аки Кяюхкё, сеть пока ограничила доступность номеров для бронирования, чтобы их хватило, в частности, представителям международных СМИ, сделавшим предварительную бронь. Он добавил, что на следующей неделе номера все же могут появиться в продаже. Кяюхкё сообщил также, что ближе к встрече президентов России и США цены за комнату в отелях будут расти и превысят обычный уровень июля.

Исполнительный директор принадлежащей городской администрации Хельсинки компании Helsinki Marketing Лаура Аалто сообщила, что на российско-американскую встречу, по ее оценке, в город могут приехать до 2 тыс. человек, большая часть из которых - представители прессы. Причем большая часть СМИ прибудет еще на предшествующих мероприятию выходных.

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