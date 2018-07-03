Агентство по охране объектов культурного наследия оценит ущерб от пожара на башне "Ижмаша"

ИЖЕВСК, 3 июля. /ТАСС/. Агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии до конца недели проверит степень повреждений от пожара на башне главного корпуса Ижевского оружейного завода, в результате которого рухнул венчавший ее 10-метровый шпиль. Об этом во вторник сообщил ТАСС руководитель агентства Юрий Перевозчиков.

"Мы посмотрим, в какой степени пожар повредил те элементы, которые составляют предмет охраны объектов культурного наследия. Контрольные мероприятия будут проведены на этой неделе", - сказал он.

Руководитель агентства отметил, что не видит смысла отдельно восстанавливать только шпиль. "Потому что само это здание находится в неудовлетворительном состоянии, особенно третий, центральный корпус. И единственный правильный путь воссоздания, в том числе рухнувшей башни - это полная реставрация и проведение первоочередных антиаварийных работ", - сказал он.

При этом Перевозчиков отметил, что до сих пор из федерального бюджета деньги на реставрацию объекта не выделялись. "Здание находится в федеральной собственности и формально республика не имеет обязательств по его восстановлению. Для исторической справедливости... оно должно быть восстановлено", - сказал он.

По его словам, рассматривается несколько вариантов дальнейшей судьбы объекта - приватизация, аренда или передача в пользование Удмуртии, однако до сих пор "реальных инвесторов, способных вложиться, пока нет".

Во вторник на башне главного корпуса Ижевского оружейного завода на набережной Ижевского пруда в центре города возник пожар, в результате которого рухнул венчавший ее 10-метровый шпиль. Площадь пожара составила 10-15 кв. метров, возгорание ликвидировано. Главный корпус завода и его многоярусная круглая 50-метровая башня с курантами являются символом города. Здание не эксплуатируется.