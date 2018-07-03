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Причиной пожара на башне "Ижмаша" могло стать неосторожное обращение с огнем

Происшествия
3 июля, 18:09 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 3, июля. /ТАСС

В результате пожара рухнул 10-метровый металлический шпиль, обшитый деревом

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ИЖЕВСК, 3 июля. /ТАСС/. Причиной пожара на башне главного корпуса Ижевского оружейного завода могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщает во вторник пресс-служба главного управление МЧС РФ по Удмуртии.

Во вторник на башне главного корпуса Ижевского оружейного завода на набережной Ижевского пруда в центре города возник пожар, в результате которого рухнул венчавший ее шпиль. Площадь пожара составила 10-15 кв. метров. Главный корпус завода и его многоярусная круглая 50-метровая башня с курантами являются символом города. Здание не эксплуатируется.

"Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, к башне имелся свободный доступ", - говорится в сообщении ГУ МЧС.

В пресс-службе отмечают, что горел 10-метровый металлический шпиль, обшитый деревом. "В 13:54 мск произошло обрушение шпиля. Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений при тушении пожара на высоте 51 метр спасен объект культурного наследия. Конструкции здания не повреждены", - отмечается в сообщении.

В ГУ МЧС добавили, что никто не пострадал.

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