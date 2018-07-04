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Семьям погибших при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" выплатят еще по 2 млн рублей

Общество
4 июля, 7:58 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 4, июля. /ТАСС

Дополнительные выплаты проведут из перечисленных на благотворительный счет денег

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Народный мемориал у ТЦ "Зимняя вишня", май 2018 года

Народный мемориал у ТЦ "Зимняя вишня", май 2018 года

© Данил Айкин/ТАСС

КЕМЕРОВО, 4 июля. /ТАСС/. Совет народных депутатов Кемеровской области принял закон о дополнительной помощи родственникам погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", жертвами которого стали 60 человек, и еще 79 пострадали, передает корреспондент ТАСС с сессии облсовета в среду.

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Как сообщалось, родственникам уже было перечислено по 6 млн 150 тыс. рублей за каждого погибшего, в том числе по 1 млн из федерального и областного бюджетов, 3 млн рублей - от основного собственника ТЦ, по 1 млн 150 тыс. перечислило региональное отделение "Российского красного креста" за счёт денег, поступивших на благотворительный счёт организации.

Дополнительные выплаты в 2 млн рублей будут осуществляться за счёт денег, перечисленных на благотворительный счёт, открытый администрацией региона после трагедии. "Закон предусматривает дополнительные выплаты семьям погибших при пожаре в торговом центре. Мы внесли небольшие корректировки в представленный законопроект: предусматриваются выплаты семьям погибших в размере 2 млн рублей [за каждого погибшего]", - сказал журналистам и.о. заместителя губернатора - начальника главного финансового управления Кемеровской области Игорь Малахов.

По его данным, на данный момент на благотворительный счёт поступило 196 млн рублей, из них 120 млн будут направлены на выплаты семьям погибших, остальную часть направят на выплаты тем, кто получил травмы. "На сегодняшний день у нас не полностью определена численность пострадавших, на сегодняшний день люди ещё в судебном порядке доказать, что они пострадали. Поэтому когда полностью численность будет определена, оставшиеся средства будут поделены между самими пострадавшими", - добавил он.

Первоначально законопроект также предполагал дополнительные выплаты пострадавшим: 400 тыс. рублей за тяжкий вред здоровью, 200 тыс. рублей - за лёгкий. В департаменте социальной защиты населения Кемеровской области ТАСС рассказали, что по данным на конец июня, положенные выплаты из федерального и областного бюджетов получил 51 человек, признанный пострадавшим, согласно медицинскому заключению, и обратившийся в департамент. За тяжелые травмы перечисляется по 800 тыс. рублей, за легкие - 400 тыс. рублей.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта. Возбуждено и расследуется уголовное дело, в числе фигурантов - 10 человек, все они арестованы.

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