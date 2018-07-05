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Мособлдума приняла закон о бесплатном проезде льготников Подмосковья на электричках

Общество
5 июля, 12:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Льготы вступят в силу 1 августа

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Московская областная дума на заседании в четверг приняла в трех чтениях закон, позволивший пенсионерам и другим льготникам Подмосковья бесплатно ездить на пригородных поездах, передает корреспонлент ТАСС.

Предоставленная льгота распространяться на опекунов, приемных родителей и патронатных воспитателей, воспитывающих сироту. Бесплатный проезд предоставляется почетным донорам СССР или России, детям из многодетных семей до 18 лет и одному из родителей многодетной семьи, зарегистрированным в Подмосковье. Право бесплатного проезда также получат родители или законные представители ребенка- инвалида. Однако на скоростных поездах повышенной комфортности эта льгота действовать не будет.

Ранее сообщалось, что льготные категории жителей Москвы и Московской области с 1 августа 2018 года получат право на бесплатный проезд в пригородных поездах. Всего льготу получат 2,8 млн человек, в том числе 1,6 млн жителей Москвы и 1,2 млн жителей Подмосковья. Московской области потребуется 4,1 млрд рублей ежегодно, чтобы обеспечивать бесплатный проезд этих категорий жителей региона.

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