Электроснабжение в Костроме полностью восстановлено

КОСТРОМА, 6 июля. /ТАСС/. Электроснабжение в Костроме, после аварии на местной ТЭЦ, полностью восстановлено. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ПАО "ТГК-2" в Костроме Сергей Сырчин.

В пятницу из-за аварии на ТЭЦ-2 в Костроме без света остались около 66 тыс. местных жителей или почти четверть населения города. В Костроме, по официальным данным, проживает более 270 тыс. человек.

"Сейчас все работает, электроснабжение восстановлено", - сказал Сырчин.

По его словам, неполадка на ТЭЦ-2 возникла из-за грозы, которая прошла в Костроме днем в пятницу. "Это сработала защита от перенапряжения. Мы не исключаем, что причиной была молния", - добавил Сырчин.

По данным Костромского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе возможны грозы и ветер до 18 м/с.