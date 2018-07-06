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В Ингушетии двое выпускников школ сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Общество
6 июля, 20:40 UTC+3 МАГАС МАГАС 6, июля. /ТАСС

В прошлом году в республике никто из учеников не набрал максимальный балл

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МАГАС, 6 июля. /ТАСС/. В Ингушетии двое выпускников республиканских школ сдали единый государственный экзамен по русскому языку на 100 баллов. В 2017 году в регионе высшего балла не достиг не один школьник, сообщила ТАСС пресс-секретарь министерства образования и науки республики Заира Манкиева.

"Двое выпускников региональных школ Магомед Лотыров и Амина Муталиева сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. В этом году экзамен проводился максимально прозрачно, во всех аудиториях стояли камеры видеонаблюдения с передачей и звука тоже в режиме онлайн, за чистотой проведения экзамена пристально следили представители Рособрнадзора, федеральные и региональные общественные наблюдатели, потому, с уверенностью можем сказать, что ребята своим усердием и трудолюбием получили высший бал", - сказала Манкиева.

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По ее словам, в прошлом году наивысшего балла, никто из сдававших ЕГЭ, получить не смог. Стобалльники этого года планируют поступить в высшие учебные заведения за пределами республики.

"Я планирую поступить в Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина. Считаю, что ЕГЭ - это билет для поступлении в вуз моей мечты, потому что сдача госэкзамена гарантирует зачисление в образовательное учреждение, а раньше, при поступлении нужно было проходить еще и вступительные экзамены", - приводит пресс-служба Минобра слова стобалльницы Амины Муталиевой.

Ранее сообщалось, что в основной период сдачи ЕГЭ в Ингушетии экзаменовались около 2,5 тыс. ингушских школьников. По информации регионального Минобра, кампания ЕГЭ-2018 прошла в регионе успешно, без сбоев и нарушений.

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