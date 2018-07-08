На курорте "Архыз" в июле откроется высокогорный бассейн с подогревом

ЧЕРКЕССК, 8 июля. /ТАСС/. Бассейн с подогревом откроется для посетителей курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии на высоте более 1800 м в середине июля 2018 года, сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа".

"Бассейн с подогревом на курорте планируют открыть в середине июля, находиться он будет на верхней станции одной из канатных дорог на высоте более 1800 м. Гости смогут воспользоваться на территории бассейна шезлонгами, полотенцами, тапочками", - сказал собеседник.

Также в июле на "Архызе" запланировано открытие палаточного городка, желающие приобщиться к отдыху у костра смогут разместиться в палатках на три и четыре места, планируется установка нескольких десятков палаток общей вместимостью 120 гостей. При необходимости, палаточный городок может расшириться и принять около 200 посетителей. На его территории также будут находиться костровая зона, душ, кафе и т. д. Здесь туристы могут разместиться и со своими домашними питомцами, при условии соблюдения правил гигиены и спокойного отдыха других гостей.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - сейчас работает более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, в том числе более 14 км горнолыжных трасс, три подъемника кресельного и гондольного типа общей пропускной способностью 6,6 тыс. человек в час, системы искусственного снегообразования и освещения склонов для горнолыжных трасс.