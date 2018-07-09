СМИ: первой едой спасенных из пещеры в Таиланде детей стало блюдо пад-капао

БАНГКОК, 9 июля. /ТАСС/. Популярное таиландское острое блюдо из риса пад-капао стало первой едой, которую четыре эвакуированных в воскресенье из пещеры Кхао Луанг школьника выбрали в первую очередь. Об этом сообщила в понедельник газета The Nation.

"Они обратились с особым пожеланием, им очень хотелось съесть пад-капао", - рассказал журналистам руководитель операции, бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон. Он сказал, что дети хорошо себя чувствуют, врачи рассматривают вопрос об их воссоединении с родителями в ближайшее время. Четверо ребят, чьи имена не называются, были помещены в карантин для наблюдения.

23 июня сотрудники национального парка обнаружили возле входа в пещеру Кхао Луанг мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему тренеру. Пещера, в которой те оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие. 8 июля водолазы вывели оттуда группу из четырех детей, после этого ученики были доставлены на вертолетах в больницу.