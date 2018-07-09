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РПЦ: Константинополь и патриарх Кирилл сочли полезной встречу по украинскому вопросу

Общество
9 июля, 15:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Стороны также обсудили продолжение всеправославного соборного процесса, сказал зампредседателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и делегация Константинопольского патриархата сочли полезными прошедшие в понедельник в Москве переговоры, где в числе прочих обсуждались вопросы положения православия на Украине. Об этом сообщил ТАСС один из участников встречи, зампредседателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

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"Обе стороны сочли встречу полезной", - сказал отец Николай. "Обсуждались взаимоотношения между двумя церквами, включая вопросы продолжения всеправославного соборного процесса. А также вопросы, связанные с положением на Украине", - отметил замглавы ОВЦС.

Утром в понедельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей рабочей резиденции в Чистом переулке в Москве принял членов делегации Константинопольского патриархата - митрополитов Галльского Эммануила и Смирнского Варфоломея. Также во встрече принял участие председатель ОВЦС Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Ранее в интервью ТАСС митрополит сообщил, что делегация Константинопольского патриархата по очереди объезжает поместные православные церкви после того, как президент Украины Петр Порошенко обратился к Константинопольскому патриарху с просьбой о создании в стране автокефальной православной церкви.

В конце апреля Верховная рада Украины поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею. В стране в настоящее время действует одна каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, но она за автокефалией не обращалась. Предложение Порошенко поддержали две непризнанные мировым православием церковные структуры - Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.

Начиная с 1991 года украинские власти неоднократно предпринимали попытки по созданию поместной православной церкви, независимой от Московского патриархата.

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Кирилл (патриарх) Порошенко, Петр Алексеевич
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