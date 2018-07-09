РПЦ: Константинополь и патриарх Кирилл сочли полезной встречу по украинскому вопросу

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и делегация Константинопольского патриархата сочли полезными прошедшие в понедельник в Москве переговоры, где в числе прочих обсуждались вопросы положения православия на Украине. Об этом сообщил ТАСС один из участников встречи, зампредседателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

"Обе стороны сочли встречу полезной", - сказал отец Николай. "Обсуждались взаимоотношения между двумя церквами, включая вопросы продолжения всеправославного соборного процесса. А также вопросы, связанные с положением на Украине", - отметил замглавы ОВЦС.

Утром в понедельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей рабочей резиденции в Чистом переулке в Москве принял членов делегации Константинопольского патриархата - митрополитов Галльского Эммануила и Смирнского Варфоломея. Также во встрече принял участие председатель ОВЦС Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Ранее в интервью ТАСС митрополит сообщил, что делегация Константинопольского патриархата по очереди объезжает поместные православные церкви после того, как президент Украины Петр Порошенко обратился к Константинопольскому патриарху с просьбой о создании в стране автокефальной православной церкви.

В конце апреля Верховная рада Украины поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею. В стране в настоящее время действует одна каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, но она за автокефалией не обращалась. Предложение Порошенко поддержали две непризнанные мировым православием церковные структуры - Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.

Начиная с 1991 года украинские власти неоднократно предпринимали попытки по созданию поместной православной церкви, независимой от Московского патриархата.