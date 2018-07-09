Волонтеры центра по поиску пропавших детей пройдут курс подготовки в университете спецназа

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Первая группа волонтеров по поиску пропавших и пострадавших детей в июле начнет прохождение курса подготовки в Российском университете спецназа, сообщил руководитель вуза Александр Коровин.

"После прохождения обучения по программе университета руководство и члены поисково-спасательных отрядов волонтерских организаций приобретут навыки, необходимые для эффективного поиска пропавших без вести. Первая группа приедет на обучение в университет в июле", - сказал Коровин в понедельник на II Всероссийском съезде волонтеров Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

По его словам, на базе университета в Гудермесе разработан специальный курс обучения волонтеров. Программа по обучению реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между Чеченской Республикой и Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям.

"По итогам прохождения курса волонтеры получат сертификаты, которые позволят передавать полученный опыт на местах, в регионах России. Продолжительность подготовки составит 14 дней", - отметил Коровин. Он уточнил, что инструкторы научат волонтеров пользоваться спутниковыми телефонами и навигаторами, выживать и оказывать первую помощь, ориентироваться на местности. Кроме того, планируется осуществление подготовки водолазов и кинологов.

Также на съезде волонтеров показали систему оперативного информирования добровольцев о заявках о помощи "Пульс страны". В съезде приняли участие волонтеры территориальных подразделений Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям из более чем 45 регионов России.

Как сообщалось, в понедельник, 9 июля, в Москве открылся ситуационный центр по поиску пропавших детей.