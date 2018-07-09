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Топилин: срок жизни на пенсии к 2030 году вырастет примерно на два года к уровню 2005 года

Общество
9 июля, 19:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Показатель составит 24,3 года у женщин и приблизительно 16 лет у мужчин

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Срок жизни россиян после достижения пенсионного возраста к 2030 году увеличится у женщин до 24,3 лет, у мужчин - примерно до 16 лет. Расчеты учитывают планируемое повышение пенсионного возраста, и эти данные выше, чем данные 2005 года, сообщил на нулевом чтении законопроекта об изменении пенсионной системы глава Минтруда Максим Топилин.

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"Ожидаемая продолжительность жизни на пенсии, то есть те люди, которые дожили до пенсии, которые ее получают... В 2005 году у мужчин этот показатель составлял 13,2 года, у женщин 22,8... После повышения пенсионного возраста в 2030 году у мужчины будет больше 15 (между 15 и 16), у женщин 24,3, то есть больше, чем в 2005 году", - заявил Топилин.

Ранее эксперты ВШЭ представили доклад, в котором отмечали, что сегодня ожидаемая продолжительность жизни мужчин, доживших до текущего пенсионного возраста в 60 лет, составляет более 16 лет, а женщин до 55 лет - почти 26 лет, и эти показатели не являются барьерами на пути повышения пенсионного возраста. При этом мужчинам, которые дожили до 65 лет, при условии сохранения уровня смертности 2016 года, предстоит прожить 13,4 лет, а женщинам, дожившим до 63 лет - 19,3 лет. По данным экспертов ВШЭ, это - минимальная нижняя граница ожидаемых лет жизни в данных возрастах, поскольку в России наблюдается тенденция быстрого по мировым масштабам роста продолжительности жизни. Так, по оценкам экспертов ВШЭ, в среднем за последние 10 лет продолжительность жизни ежегодно увеличивалась у мужчин на 0,6 года, у женщин - на 0,4 года.

В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. Правительство России 16 июня внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. Одним из обоснований увеличения пенсионного возраста является рост продолжительности жизни в России.

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