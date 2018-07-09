Топилин: срок жизни на пенсии к 2030 году вырастет примерно на два года к уровню 2005 года

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Срок жизни россиян после достижения пенсионного возраста к 2030 году увеличится у женщин до 24,3 лет, у мужчин - примерно до 16 лет. Расчеты учитывают планируемое повышение пенсионного возраста, и эти данные выше, чем данные 2005 года, сообщил на нулевом чтении законопроекта об изменении пенсионной системы глава Минтруда Максим Топилин.

"Ожидаемая продолжительность жизни на пенсии, то есть те люди, которые дожили до пенсии, которые ее получают... В 2005 году у мужчин этот показатель составлял 13,2 года, у женщин 22,8... После повышения пенсионного возраста в 2030 году у мужчины будет больше 15 (между 15 и 16), у женщин 24,3, то есть больше, чем в 2005 году", - заявил Топилин.

Ранее эксперты ВШЭ представили доклад, в котором отмечали, что сегодня ожидаемая продолжительность жизни мужчин, доживших до текущего пенсионного возраста в 60 лет, составляет более 16 лет, а женщин до 55 лет - почти 26 лет, и эти показатели не являются барьерами на пути повышения пенсионного возраста. При этом мужчинам, которые дожили до 65 лет, при условии сохранения уровня смертности 2016 года, предстоит прожить 13,4 лет, а женщинам, дожившим до 63 лет - 19,3 лет. По данным экспертов ВШЭ, это - минимальная нижняя граница ожидаемых лет жизни в данных возрастах, поскольку в России наблюдается тенденция быстрого по мировым масштабам роста продолжительности жизни. Так, по оценкам экспертов ВШЭ, в среднем за последние 10 лет продолжительность жизни ежегодно увеличивалась у мужчин на 0,6 года, у женщин - на 0,4 года.

В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. Правительство России 16 июня внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. Одним из обоснований увеличения пенсионного возраста является рост продолжительности жизни в России.