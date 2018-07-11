Более 1,2 тыс. претензий поступило от граждан к "Саратовским авиалиниям"

ТАСС, 11 июля. Свыше 1,2 тыс. претензий поступило от граждан в адрес авиакомпании "Саратовские авиалинии", также обработано более 900 телефонных обращений о возврате билетов. Об этом сообщили в среду в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Саратовской области.

Росавиация по результатам внеплановых проверок, проведенных после катастрофы 11 февраля 2018 года в Подмосковье Ан-148 "Саратовских авиалиний", аннулировала сертификат эксплуатанта перевозчика. 31 мая авиакомпания прекратила полеты.

"В здании аэровокзала "Саратовские авиалинии" сотрудниками управления организовано выездное консультирование граждан, оказывается практическая помощь в составлении претензий. На текущий момент составлено 1243 претензии в адрес авиакомпании. Со всеми обратившимися гражданами установлена обратная связь для отслеживания соблюдения прав конкретных пассажиров", - говорится в сообщении.

На горячую линию по вопросам возврата приобретенных билетов авиаперевозчика поступило 934 обращения. На 10 июля ведомство подготовило 16 исковых заявлений в защиту нарушенных прав конкретных потребителей, добавили в Роспотребнадзоре.