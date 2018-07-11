ОНФ: около половины нелегальных свалок ликвидировано в ЦФО

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Около 2,9 тыс. несанкционированных свалок выявили к середине 2018 года активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и жители в регионах Центрального федерального округа. Для ликвидации незаконных полигонов власти направляют средства региональных и муниципальных бюджетов, в результате, например, в Тульской области убрано 66% свалок, в Брянской, Костромской, Орловской - около 50%.

О том, как регионы справляются с проблемой незаконных свалок и об основных причинах их появления - в материале ТАСС.

При поддержке бюджетов

В Тульской области установлено около 540 мест несанкционированного складирования бытовых отходов, все свалки отмечены на интерактивной карте, созданной ОНФ в рамках проекта "Генеральная уборка". "Уже ликвидировано порядка 354 свалок в Туле и области, это составляет около 66% от общего объема", - рассказал ТАСС эксперт ОНФ в Тульской области Михаил Буденков.

Четырем районам, где проблема с ликвидацией и рекультивацией свалок стоит наиболее остро, из бюджета Тульской области выделено более 200 млн рублей. В Туле около 90 млн рублей изыскали в городском бюджете, чтобы убрать 76 несанкционированных свалок. "Коммунальные службы уже вывезли около 8 тыс. кубометров мусора, это порядка 800 "Камазов". По предварительным оценкам, объем оставшегося мусора составляет около 15 тыс. кубометров", - отметили в пресс-службе города.

К 50% приближается объем убранного мусора в Брянской области - из 266 свалок ликвидировано 115. В Орловской области на интерактивной карте отмечено 202 свалки - 92 убраны. "Наши активисты проверяют поступающие данные и обращаются в городскую администрацию с предложением убрать скопления мусора. Часть выявленных объектов ликвидирована, но власти необходимо усиливать работу по устранению несанкционированных свалок", - сказал член регионального штаба ОНФ Павел Меркулов.

Действия местных властей

Как сообщили ТАСС в ОНФ по Воронежской области, в регионе выявлено более 100 стихийных свалок, в том числе восемь крупных, но цифра не постоянна и не отражает реальное положение дел. "У нас ведь незаконная свалка есть в принципе в каждом селе. <…> Мы боремся за то, чтобы мусор обязательно вывозили на полигон", - сказал глава регионального исполкома ОНФ Воронежской области Олег Вельможин.

В качестве примера он привел несанкционированную свалку в селе Синие Липяги в Нижнедевицком районе. "Там на окраине столько гор мусора, что трудно представить. <…> Мы донесли проблему до местной власти, а она никак не реагирует - наверное, не хочет", - отметил Вельможин, добавив, что видит решение проблемы в существенном увеличении штрафов за подобные нарушения.

Схожая проблема существует и в Курской области, где к середине июля из 174 незаконных свалок удалось устранить только 37, по 98 документы направлены в органы власти. "Пока региональные операторы по обращению с коммунальными отходами не действуют в полную силу, ОНФ по-прежнему работает с администрациями городов и районов по ликвидации нелегальных свалок", - отметила региональный координатор проекта "Генеральная уборка" Марина Нешина.

Эксперты ОНФ Костромской области обратили внимание на нехватку технических возможностей для утилизации отходов с незаконных свалок, хотя в целом по региону из 53 стихийных мусорок ликвидировано более половины. "Проблемы есть в сельских поселениях Островского, Солигаличского, Сусанинского, Костромского и Красносельского районов области. В поселках и деревнях пока не созданы условия для вывоза и захоронения отходов", - сообщает пресс-служба регионального отделения.

На совести дачников

Проблему стихийных свалок обсуждали на заседании экологического совета при губернаторе Владимирской области, на котором отметили, что в 2017 году количество стихийных свалок, обнаруженных области, снизилось с 2,3 тыс. до 1,9 тыс. Однако в некоторых районах, граничащих с Московской областью, объем бесхозного мусора вырос в два-три раза. "В летний сезон количество жителей в Подмосковной зоне увеличивается до 800 тыс. человек, скажу, что это достаточно заниженная цифра. По данным, которые нам дает тот же Александровский район, в котором проживают 140 тыс. человек, официально зарегистрированных, в летний период количество жителей превышает 1 млн человек", - сказала заместитель главы региона Лидия Смолина.

По ее мнению, такой сезонный наплыв дачников является одной из главных причин увеличения объемов бытового мусора полигонах и роста числа несанкционированных свалок. "К сожалению, на всех этих территориях, и в сельской местности в том числе, сбор, вывоз и утилизация коммунальных отходов, я бы пока назвала стихийным - не заключены договоры с коммунальными предприятиями, и мусор не вывозится", - отметила она.