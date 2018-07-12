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Около 1,1 тыс. человек в Уфе провели митинг против повышения пенсионного возраста

Общество
12 июля, 19:36 UTC+3 УФА УФА 12, июля. /ТАСС

По информации МВД по республике, нарушений общественного порядка в ходе мероприятия не допущено

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УФА, 12 июля. /ТАСС/. Около 1,1 тыс. человек в Уфе провели согласованный с властями митинг против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе МВД по Башкирии.

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Акция, которую организовала Федерация профсоюзов республики, прошла на площади перед Дворцом спорта.

"Сегодня в Уфе на улице Зорге состоялся митинг в рамках проведения акции профсоюзов против повышения пенсионного возраста. В мероприятии приняли участие около 1100 человек", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции приняли меры по обеспечению безопасности, нарушений общественного порядка не допущено, уточнили в пресс-службе.

16 июня правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. Сейчас пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Планируется, что документ рассмотрят до конца весенней сессии (до конца июля) в первом чтении. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, закон о пенсионной реформе будет принят осенью этого года. Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров - это около 46,5 млн человек. Они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты.

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