Ужасы для младенцев: Голливуд превратил "Темную башню" в скучную сказку

Кадр из фильма "Темная башня" © filmpro.ru

В российский прокат вышел фильм "Темная башня", снятый по мотивам одноименного цикла романов Стивена Кинга. Константин Мильчин — о том, почему главное чувство после просмотра картины — не страх, а разочарование.

Мальчик Джейк растет без отца, дерется в школе и страдает от ночных кошмаров. В них — заброшенный дом, башня, звери с человеческой кожей и дети, которых мучают в пыточных креслах. И бесконечный бой — чернокожий герой со старинными револьверами против белокожего колдуна в черном.

Мама и отчим пытаются сдать Джейка в психушку, но мальчик обманывает санитаров и отправляется на поиски того дома из кошмаров. А в доме портал. Мальчик попадает в пустыню, где встречает героя с пистолетами. Вместе они начинают планировать, как уничтожить злодея колдуна, но сперва нужно выжить в заброшенном парке аттракционов и выдержать встречу с личными кошмарами. По ходу дела выясняется, что у мальчика сверхспособности. И вот колдун охотится на Джейка, человек с револьверами охотится на колдуна. Кто-то кого-то должен поймать.

filmpro.ru

Редко когда критики и зрители бывают столь единодушны, как в случае с "Темной башней". Положительных рецензий нет, зрительский рейтинг чудовищен, перед нами явный претендент на абсолютное первенство в ближайшей "Золотой малине". Фильм наивен, скучен, банален, вторичен, а главное — разочаровывает многочисленную армию фанатов Стивена Кинга, которые десятилетиями ждали экранизации, ждали чего-то серьезного, а получили детскую сказку, бесконечно далекую от оригинала. Собственно, от Стивена Кинга в фильме остались только некие общие идеи устройства вселенной "Темной башни" и персонажей.

Сейчас само слово "портал" звучит немного пошло, а в любом избранном мальчике или юноше, которому суждено остановить верховного злодея, видят клона Гарри Поттера или Нео. Но Кинг-то не виноват. Он был первым, он заложил тренды современной массовой культуры до такой степени, что экранизация его книг выглядит сплошным набором повторов

Страшно будет? Будет, пару минут в середине, и то не очень. Это на самом деле не претензия. Кинг хоть и король ужасов, но "Темная башня" — книга не страшная. Она зловещая, созданная на стыке английской мистики и американского вестерна. В фильме от этого ничего нет.

За режиссера можно попробовать заступиться. В конце концов, задача и правда стояла сложная. Первый роман цикла "Темная башня" был написан еще в 1982 году. С тех пор Кинга прочитали и — вольно или невольно — процитировали, восхитились, вдохновились и спровоцировали в кино и на телевидении миллион тысяч раз. Сейчас само слово "портал" звучит немного пошло, а в любом избранном мальчике или юноше, которому суждено остановить верховного злодея, видят клона Гарри Поттера или Нео из "Матрицы". Но Кинг-то не виноват. Он был первым, он заложил тренды современной массовой культуры до такой степени, что экранизация его книг выглядит сплошным набором повторов.

Но если бы фильм был плох только этим.

Фильм абсолютно беспомощен. Зло здесь просто зло, а добро здесь просто добро. Даже в мультфильмах для самых-самых маленьких вселенная устроена сложнее, а уж у Стивена Кинга она устроена совсем сложно

На самом деле список претензий к сценаристам и датскому режиссеру Николаю Арселю почти бесконечен. В фильме снялись два прекрасных актера (брутальный Идрис Эльба, один из претендентов на роль нового Джеймса Бонда, и Мэтью Макконехи — вообще один из лучших актеров поколения), а смотреть его невозможно.

Главный герой, списанный Кингом с Клинта Иствуда, в фильме — афроамериканец, на что пожаловались уже все скрытые и явные расисты.

Фильм абсолютно беспомощен. Зло здесь просто зло, а добро здесь просто добро. Даже в мультфильмах для самых-самых маленьких вселенная устроена сложнее, а уж у Стивена Кинга она устроена совсем сложно.

Сюжет развивается линейно. Зло побеждает, потом еще раз побеждает, потом оно почти совсем-совсем победило, кульминационная схватка — и вдруг жизнь одолевает смерть неизвестным науке способом.

В общем, люди шли в кино на что-то серьезное, а попали на экранизацию детской страшилки про темную башню, красную руку и зеленые пальцы. Впрочем, говорят, что посетители старших групп детского сада и младших классов школы в восторге. Кто бы мог подумать, что Кинг — это для младенцев.