"Ну, знай, что я тебя люблю": о Табакове, великане среди лилипутов

Художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова Олег Табаков и художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина Евгений Писарев © Личный архив Евгения Писарева

Ушел Олег Павлович...

Сколько ни готовься к потере, смерть всегда наступает внезапно. И хотя эту горькую весть можно было ожидать, я мало в нее верил. И не потому, что надеялся на чудо, нет. Просто казалось, что такой сильный, такой мощный, всем нужный человек будет всегда. Иначе — ​не может, не должно быть. Но это случилось...

И надо как-то привыкать к этой мысли и учиться жить без него, человека, который для меня значит больше всех остальных, больше, чем учитель, больше, чем друг, больше, чем отец. Всего четыре с половиной года мы провели в МХТ бок о бок с Олегом Павловичем, но это были самые важные и самые счастливые дни моей жизни.

Никогда не забуду, как он не хотел отпускать меня во взрослую жизнь, когда я был назначен худруком в Театр Пушкина. А потом сам пришел со мной на первый сбор труппы, где меня представляли в новом качестве. Он держал меня за руку даже во время моей первой "тронной речи". Мне было неловко, мне было почти сорок лет, а он вел себя как отец, который привел сына в первый класс и не желает с ним расставаться. Да мы и не расставались. Пока он был жив, связь не теряли.

Развернуть Евгений Писарев (слева), назначенный художественным руководителем Московского драматического театра имени Пушкина во время представления труппе, 2010 год © Станислав Красильников/ТАСС Евгений Писарев (слева), назначенный художественным руководителем Московского драматического театра имени Пушкина во время представления труппе, 2010 год © Станислав Красильников/ТАСС

А потом произнести: "Ну, знай, что я тебя люблю". И я после таких слов долго — ​неделю, месяц — ​ходил окрыленный, потому что этот великан помнил обо мне, ​лилипуте по сравнению с ним.

Теперь люди просто так друг другу не звонят, только по делу. А Табаков ​мог набрать номер и спросить: "Как дела?" И выслушать ответ, ​с вниманием и интересом

Конечно, я понимаю, что был не единственным для него. Остались, слава богу, его прямые ученики. Я формально не могу считаться его воспитанником, ​таким как Женя Миронов, Володя Машков, Сережа Безруков. Их очень-очень много. Но я счастлив, что Олег Павлович меня к ним причислял. Что он был в моей жизни. И останется со мной навсегда.