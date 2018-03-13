Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости
Интервью Первые лица Первые лица регионов

Экспертные мнения

Данный контент доступен для просмотра на персональных компьютерах и планшетах

Перейти на главную страницу

"Ну, знай, что я тебя люблю": о Табакове, великане среди лилипутов

13 марта, 13:43 UTC+3 Писарев Евгений
Художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова Олег Табаков и художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина Евгений Писарев

Художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова Олег Табаков и художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина Евгений Писарев

© Личный архив Евгения Писарева
Автор
Писарев Евгений Евгений Писарев Евгений Писарев
Художественный руководитель Московского драматического театра имени А. С. Пушкина
Профайл автора

Ушел Олег Павлович...

Сколько ни готовься к потере, смерть всегда наступает внезапно. И хотя эту горькую весть можно было ожидать, я мало в нее верил. И не потому, что надеялся на чудо, нет. Просто казалось, что такой сильный, такой мощный, всем нужный человек будет всегда. Иначе — ​не может, не должно быть. Но это случилось...

И надо как-то привыкать к этой мысли и учиться жить без него, человека, который для меня значит больше всех остальных, больше, чем учитель, больше, чем друг, больше, чем отец. Всего четыре с половиной года мы провели в МХТ бок о бок с Олегом Павловичем, но это были самые важные и самые счастливые дни моей жизни.

Никогда не забуду, как он не хотел отпускать меня во взрослую жизнь, когда я был назначен худруком в Театр Пушкина. А потом сам пришел со мной на первый сбор труппы, где меня представляли в новом качестве. Он держал меня за руку даже во время моей первой "тронной речи". Мне было неловко, мне было почти сорок лет, а он вел себя как отец, который привел сына в первый класс и не желает с ним расставаться. Да мы и не расставались. Пока он был жив, связь не теряли.

Евгений Писарев (слева), назначенный новым художественным руководителем Московского драматического театра имени Пушкина во время представления труппе, 2010 год

Евгений Писарев (слева), назначенный художественным руководителем Московского драматического театра имени Пушкина во время представления труппе, 2010 год

© Станислав Красильников/ТАСС
Евгений Писарев (слева), назначенный художественным руководителем Московского драматического театра имени Пушкина во время представления труппе, 2010 год
© Станислав Красильников/ТАСС

А потом произнести: "Ну, знай, что я тебя люблю". И я после таких слов долго — ​неделю, месяц — ​ходил окрыленный, потому что этот великан помнил обо мне, ​лилипуте по сравнению с ним.

Теперь люди просто так друг другу не звонят, только по делу. А Табаков ​мог набрать номер и спросить: "Как дела?" И выслушать ответ, ​с вниманием и интересом

Конечно, я понимаю, что был не единственным для него. Остались, слава богу, его прямые ученики. Я формально не могу считаться его воспитанником, ​таким как Женя Миронов, Володя Машков, Сережа Безруков. Их очень-очень много. Но я счастлив, что Олег Павлович меня к ним причислял. Что он был в моей жизни. И останется со мной навсегда.

Смотрите также

Умер Олег Табаков

"Олег Табаков навсегда останется в памяти людей и в истории нашей страны"

"Величайший актер современности": не стало Олега Табакова

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
Поделиться
Темы
Умер Олег Табаков
Персоны
Табаков, Олег Павлович

Интервью

Александр Ткачев

Александр Ткачев: российские мясо и молоко могут появиться на турецком и китайском рынках

Министр сельского хозяйства в интервью ТАСС рассказал о перспективных направлениях развития отечественного сельского хозяйства

Мария Захарова

Мария Захарова: люблю каблуки, сирень и мечтаю о дне без телефона

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Международный женский день рассказала в интервью ТАСС о том, что понятно и дорого ей как женщине

Главный тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова

Тренер паралимпийцев по биатлону: Румянцева выиграла золото Игр с надписью "Рома" на очках

Ирина Громова в интервью ТАСС - о спортивной истории первой российской чемпионки Паралимпиады в Пхёнчхане Екатерины Румянцевой