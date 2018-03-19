Как боевики Восточной Гуты потерпели фиаско

Президент Сирии Башар Асад приветствует солдат сирийской армии в Восточной Гуте, 18 марта © SANA/Handout via REUTERS

В развитии ситуации в Восточной Гуте в последние дни произошел коренной перелом — сирийская армия вернула под контроль 80% площади региона. Окруженные в пригородах Дамаска боевики начали отпускать мирных жителей, чтобы выторговать себе выгодные условия капитуляции.

Возвращение в объятия родины

Зеленеющие поля Восточной Гуты на фоне цветущих веток миндаля вызывают в памяти приятные воспоминания. Когда-то в этот райский уголок под Дамаском устремлялись на пикник жители столицы после тяжелой трудовой недели. Живописная природа, свежий воздух, а летом желанная прохлада от ручьев и деревьев объединяли людей из разных социальных слоев. Они засиживались в Гуте до самого заката, завершая день курением кальяна.

По злому року в эту идиллию ворвалась война. "Мы оказались обреченными жить в подвалах собственных домов, — так выразился один из пожилых людей по имени Абу Ахмед. — Наступил подлинный кошмар, мы стали заложниками боевиков, которые играли нашими судьбами".

Вместе со своим многочисленным семейством сириец благополучно выбрался 15 марта из местечка Хаммурия. Первый массовый исход с подконтрольной боевикам территории стал возможен благодаря договоренностям, достигнутым российскими военными из Центра по примирению враждующих сторон с главарями незаконных вооруженных формирований. Кроме того, отличилась сирийская армия, загнавшая воюющих против нее боевиков в капкан.

По пыльному гуманитарному коридору пешком вышли тысячи людей, в большинстве своем женщины и дети. Чтобы двигаться быстрее, они взяли с собой только самое необходимое.

Никто не отворачивался от микрофона: одни благодарили солдат, что пришли на помощь, и отзывались добрым словом о вожде (президенте Башаре Асаде), другие бранили террористов, третьи просто выражали радость, что вырвались из ада.

"Мы пережили голод и притеснения, — рассказала многодетная мать Турая. — Боевики относились к нам как к животным, они забирали себе всю гуманитарную помощь, чтобы потом наживаться на торговле продуктами. Приходилось унижаться, выпрашивая лекарства". Всплакнув, женщина подвела итог: "Хорошо, что теперь все позади. Дети не пострадали, мы на свободе". Турая улыбнулась, улыбались и облегченно вздыхали все, кто преодолел два километра пешком и вышел к своим.

"В объятия родины вернулось 13 тыс. граждан", — объявил телеканал "Сурия". Спустя 48 часов эта цифра увеличилась до 48 тыс., а в воскресенье достигла 70 тыс.

Спасательный круг

Семь лет густонаселенный регион Восточная Гута под Дамаском служил "заповедником" тем, кого называли на Западе "повстанцами". Расположенные в самом начале шоссе Дамаск — Хомс пригороды и фермы стали пристанищем оппозиционеров еще в 2011 году. Уличные протесты, вспыхнувшие на фоне антиправительственных волнений в Египте, однако, продолжались недолго. Заботливые спонсоры арабских революций быстро накачали Гуту оружием. И сделать это было нетрудно, учитывая близость границ с Ливаном и Иорданией.

Как рассказал депутат Народного совета Сирии Мухаммед Хейр Аккам, шайки бандитов сразу принялись терроризировать семьи госслужащих, преподавателей, военных, рабочих. В результате сторонники правительства были вынуждены покинуть этот район и арендовать квартиры в Дамаске.

"Тем, кто остался, однако, тоже не посчастливилось, поскольку обещания щедрого вознаграждения "за стойкость", которое якобы должно было поступить от зарубежных спонсоров "революционеров", оказались блефом, — отметил Аккам. — Все эти "инвестиции" присвоили себе главари бандформирований, купившие апартаменты в Дубае, Дохе и Стамбуле".

По сведениям военного аналитика, отставного генерала Ильяса Фархата, верхушка вооруженной оппозиции присвоила себе не менее $880 млн. "Трудно представить, какая фантастическая сумма была израсходована на то, чтобы подготовить и вооружить этих "повстанцев", создать бункеры, многометровые туннели, позволявшие незаметно передвигаться не только отдельным боевикам, но и боевой технике", — отметил он.

Как считает аналитик, спонсоры из Саудовской Аравии и Катара преследовали далеко идущие цели. "Противостояние в Восточной Гуте было частью ведущейся "войны на истощение". Эти формирования, судя по всему, должны были дождаться своего часа, чтобы двинуться "освобождать" Дамаск", — указал генерал.

Перемирие, объявленное Советом Безопасности 24 февраля, давало боевикам очередную передышку. США, Великобритания и Франция, проявлявшие особую заботу об анклаве вооруженных противников сирийского режима в окрестностях Дамаска, бросили им "спасательный круг" перед лицом готовившегося генерального наступления сирийской армии.

"Такой сценарий разыгрывался уже не раз, — напомнил генерал Фархат. — Например, в Забадани и долине реки Барада к западу от Дамаска, где существовал другой форпост бандформирований. Запад стремился оттянуть как можно дальше штурм правительственными силами восточных районов Алеппо, где с 2012 года хозяйничали боевики".

Объявляя о согласии правительства Сирии на перемирие, постпред республики в ООН Башар Джаафар особо подчеркнул, что Дамаск оставляет за собой право продолжать боевые действия против террористических группировок, на которые не распространяется прекращение огня. При этом он поблагодарил Россию, которая добилась включения этой очень важной оговорки в текст резолюции 2401 СБ ООН.

Конец иллюзиям

Существование под носом у сирийского режима вооруженного плацдарма оппозиции создавало видимость баланса между Дамаском и его противниками. Обстреливая из реактивных систем залпового огня мирные кварталы столицы боевики как бы демонстрировали способность давать чувствительный ответ на военные действия против них сирийской армии.

Поэтому предложение России главарям вооруженных формирований выпустить из подконтрольных им районов гражданское население было поначалу воспринято в штыки. Официальный представитель группировки "Фейлак ар-Рахман" Ваиль Альван заявил, что Россия "напрасно рассчитывает повторить опыт Алеппо в Восточной Гуте". По его словам, "вывода боевиков и мирного населения, как это произошло в декабре 2016 года в северной столице Сирии, не будет".

Более того, в адрес России раздались обвинения в том, что она якобы подыгрывает режиму в Дамаске, который "хочет перекроить демографическую карту Сирии и нарушить исторически сложившийся конфессиональный состав населения". Об этом, в частности, заявил член Совместного комитета по переговорам Яхья аль-Ариди. Подтекст подобных рассуждений понятен: большинство жителей Гуты — мусульмане-сунниты, а сирийское государство возглавляет Башар Асад — выходец из общины алавитов, религиозного меньшинства.

В стане оппозиции прозвучали и другие голоса. Мунзир аль-Акбик, представитель движения "Аль-Хадд", которое содействовало в июле 2017 года включению Восточной Гуты в одну из зон деэскалации, пояснил, что "ни о каком принудительном переселении жителей речи не идет". По его словам, переговоры ведутся строго в рамках резолюции ООН.

Пилоты сирийских вертолетов в течение 17 дней разбрасывали листовки над городами и населенными пунктами Восточной Гуты с маршрутами выхода к гуманитарному коридору у лагеря беженцев Эль-Вафидин. Однако боевики упорно не позволяли жителям воспользоваться этой возможностью. Такой ход событий, похоже, вполне устраивал их покровителей на Западе, которые поспешили объявить, что затея России, дескать, обречена на провал.

Вывод, конечно, был преждевременный. Вызов власти вооруженных банд бросили активисты "народных комитетов". Те, кто семь лет назад организовывал антиправительственные шествия в пригородах Дамаска, вышли теперь на улицы, чтобы потребовать ухода боевиков и "возвращения Восточной Гуты под суверенитет Сирии".

Люди поняли, что их питали ложью все эти годы, и законной властью в Сирии является сирийское государство Мухаммед Хейр Аккам депутат Народного совета Сирии

Такая формулировка, по мнению депутата Аккама, означала "конец иллюзий". "Люди поняли, что их питали ложью все эти годы, и законной властью в Сирии является сирийское государство", — указал он.

Барьер страха более не смог сдержать население, уставшее от безысходности и военного лихолетья. Произошло то, что уже наблюдалось в Алеппо. Сначала вереницы, а потом толпы людей предпочли покинуть зону господства боевиков. Расчеты главарей и их покровителей рухнули как карточный домик. Их попытки в последний момент инсценировать применение сирийской армией химических боеприпасов, чтобы создать повод для вооруженного вмешательства США и Франции, выглядели неуклюже. Кроме того, продвижение правительственных сил было столь стремительным, что имеющиеся запасы отравляющих веществ, которые хранились на складах боевиков, попали в руки сирийских военных.

Куда уйдут боевики?

На рубеже 2014 года Восточную Гуту поделили между собой четыре крупнейшие группировки в лагере вооруженной оппозиции. Сейчас сирийская армия рассекла Гуту на три части и блокировала каждую из них в своем логове.

Основная сила — "Джейш аль-Ислам" (25 тыс. боевиков) — зажата в городе-спутнике Дума и его окрестностях (12 км от Дамаска), где находится крупный форпост радикальных исламистов. "Фейлак ар-Рахман" (8 тыс.) делит с "Джебхат ан-Нусрой" (запрещена в России) южную зону (окраину столицы Джобар, предместья Эрбин, Айн-Терма, Замальке и другие), на которую наступают войска. Также запрещенная в РФ "Ахрар аш-Шам" окружена внутри города Хараста (8 км от Дамаска).

Сирийская армия за три недели вернула под контроль 80% площади Восточной Гуты (около 110 кв. км). Кое-кто из недругов Дамаска заподозрил, что причиной столь неожиданного успеха правительственных войск стали закулисные договоренности с Анкарой, которые подразумевают размен Гуты на Африн — курдский регион к северо-западу от Алеппо, куда вступили турецкие войска.

Однако арабский аналитик Абдель Бари Атван полностью исключил вероятность подобной сделки. По его мнению, влияние Турции в окрестностях сирийской столицы весьма ограничено. Для поддержки боевиков их региональными спонсорами (Саудовской Аравией и Катаром) была задействована главным образом территория Иордании.

Тем не менее 10 марта "Джейш аль-Ислам" выпустила по гумкоридору Эль-Вафидин находившихся у нее в плену 13 террористов из "Джебхат ан-Нусры", которые проследовали вместе с 50 своими родственниками в провинцию Идлиб. Две группировки неоднократно враждовали в прошлом за контроль над Гутой.

18 марта о согласии переместиться в Идлиб заявили "Фейлак ар-Рахман" и "Ахрар аш-Шам", у которых есть сторонники на северо-западе Сирии. Это произошло после ультиматума, предъявленного им сирийской армией.

Что касается "Джейш аль-Ислам", которая участвовала в 2017 году в международных совещаниях в Астане, то местом ее перемещения в случае капитуляции может стать Восточный Калямун к северу от Дамаска, где сохраняется другой анклав вооруженной оппозиции, или южная провинция Дераа.

С потерей плацдарма в Восточной Гуте южный регион Сирии превратится, наряду с Идлибом, в основную базу антиправительственных формирований. Генерал Фархат привел сведения, согласно которым Саудовская Аравия, перебросила крупную партию оружия размещенным там оппозиционным силам. Полевой командир бригады "Лива таухид", которая входит в состав так называемой Сирийской свободной армии, подтвердил, что ее формирования действительно получили приказ готовиться к наступлению на Эзраа — стратегический форпост правительственных сил в 40 км от Дамаска — с целью ослабить давление на боевиков, обороняющихся в Гуте.

Судя по всему, сирийской разведке стали известны эти намерения противника, и ВВС нанесли серию превентивных ударов по местам скопления боевиков в окрестностях Дераа, Босре, Харраке и Эль-Газии. Эта успешная атака серьезно встревожила Вашингтон, который потребовал срочного проведения в Аммане совещания гарантов перемирия на юге Сирии с участием России и Иордании. Впрочем, попытки разогреть ситуацию на фронте были предприняты также в провинциях Хама и Хомс.

Перспективы реконструкции

Ликвидация анклава вооруженных группировок под Дамаском важна для сирийской экономики. На протяжении пяти лет проезд по отрезку шоссе юг-север блокировался огнем снайперов. Основной транспортный поток шел в объезд, что создавало неудобства. Ведь трасса на Хомс связывает Дамаск не только с промышленным сердцем Сирии, но и с провинциями Тартус и Латакия на средиземноморском побережье.

Сейчас, как рассуждает генерал Фархат, сирийское правительство получило наконец необходимый простор для развертывания процесса реконструкции. "Экономическая жизнь будет налаживаться на значительном пространстве: 80 км на север от Дамаска, 80 км на юг и 500 км на восток", — отметил аналитик.

Президент Сирии Башар Асад, посетивший 18 марта войска в Восточной Гуте, подчеркнул, что "миссия по разгрому банд террористов, которую успешно выполняют вооруженные силы республики, имеет огромное значение для подъема страны".