Истерия вокруг "дела Скрипаля": чего добивается Великобритания

Место в Солсбери, где были найдены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия © EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

22 марта в Брюсселе открывается саммит глав государств и правительств ЕС. Одной из тем обсуждения должно стать "дело Скрипаля". Темой не главной — она лишь отнимет время от обсуждения основного пункта повестки дня — Brexit. Однако сам факт обсуждения демонстрирует, что Лондон прилагает все мыслимые усилия, чтобы придать этому делу максимальный резонанс, вытащив его на ключевые международные площадки, включая ООН, ЕС и НАТО. Разберемся, как Лондон пытается манипулировать своими союзниками, как выдает домыслы за факты, как ведет свое медийное наступление, каких целей стремится достичь в стратегической перспективе и кто еще стремится извлечь дивиденды из этой истории.

Как назвать умышленное отравление двух человек в центре города? Преступлением или терактом? Такую оценку инциденту могут дать журналисты или полицейские. Но если за дело возьмется НАТО, то дело сразу обретет новый масштаб — речь пойдет о "первом наступательном применении боевого химического оружия на территории Европы за весь период послевоенной истории".

Именно так назвал инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии генсек НАТО Йенс Столтенберг. Естественно, формулировку он придумал не сам — ее еще 14 марта согласовал Североатлантический совет на уровне послов. То есть НАТО описала точечное преступление как полноформатную химическую атаку.

Ну а после такого захода Совет НАТО лишь добавил, что отравление было осуществлено веществом, разработанным в России.

Вот так выглядел основной блок этого заявления: "Великобритания проинформировала сегодня Североатлантический альянс об использовании нервно-паралитического газа в Солсбери 4 марта. Великобритания подтвердила использование разработанного Россией отравляющего вещества, соответствующего военному уровню, и проинформировала союзников, что, очень вероятно, Россия несет ответственность. Великобритания также подтвердила, что это было неизбирательное нападение, нацеленное против Соединенного Королевства, которое поставило под угрозу жизни гражданских лиц", — говорится в документе.

Хайли лайкли виновата Россия — это уже стало мемом, причем не только в РФ, но и в Европе. Но один абзац заявления НАТО содержит еще целый ряд откровенных манипуляций, на которые следует посмотреть внимательнее.

Манипуляции в каждой строчке

Первое — "использование нервно-паралитического газа в Солсбери 4 марта". Здесь даже не упомянуты имена пострадавших, до настоящего времени находящихся в коме Сергея и Юлии Скрипаль. И одного этого оказалось достаточно, чтобы поменять весь смысл фразы, превратив покушение на убийство в химическую атаку в центре города.

Второе — "неизбирательное нападение, нацеленное против Соединенного Королевства". Это воспринимается то ли как обстрел химическими боеприпасами, то ли как распыление боевых отравляющих веществ с самолетов. Сами британцы аргументируют тезис о "неизбирательности" нападения тем фактом, что в Солсбери за медпомощью якобы обратились то ли 23, то ли 320 человек. При этом госпитализирован оказался только один полицейский, первым попытавшийся оказать помощь двоим потерявшим сознание потерпевшим. Все эти подробности в документе НАТО, понятно, опущены, остался только вывод про неизбирательность химической атаки.

То есть яд был создан 30 лет назад, в стране, распавшейся на 15 государств, из которых три сегодня входят в НАТО, а еще два являются близкими партнерами альянса. Но и эти "мелочи" Совет НАТО опускает и элегантно меняет слово "СССР" на "Россия"

Третье — "использование разработанного Россией отравляющего вещества, соответствующего военному уровню". Вот здесь уже нарушена внутренняя логика истории, как ее рассказывают сами британские СМИ, которым, в свою очередь, на постоянной основе и вполне централизованно сливают версии "под источник" правительственные структуры.

Так вот, уже все британские газеты многократно написали, что Скрипаль подвергся воздействию "бинарного отравляющего вещества нервно-паралитического действия", которое относится к группе препаратов, якобы разработанной в СССР в середине 80-х годов.

То есть яд был создан 30 лет назад, в стране, распавшейся на 15 государств, из которых три сегодня входят в НАТО (Прибалтика), а еще два являются близкими партнерами альянса (Грузия и Украина). Но и эти "мелочи" Совет НАТО опускает и элегантно меняет слово "СССР" на "Россия", что должно отбить у читателя последние сомнения.

Когда автор этого материала задал генсеку НАТО вопрос (пресс-конференция 15 марта в Брюсселе) о подмене в тексте СССР на Россию, Йенс Столтенберг ответил немедленно: "Мы верим, что вещество было создано в России, мы так и написали".

Круг замкнулся.

Вину России нам "доказали" через веру в то, что виновата Россия. Причем здесь уже речь идет не о статьях в британских СМИ со ссылкой на безымянные источники, а об официальной позиции, которую с подачи Лондона заняла НАТО. При полном отсутствии доказательств и документов, на одной только атлантической солидарности

Но стоит взглянуть глубже. Не надувают ли нас и с самой историей страшного "отравляющего вещества нервно-паралитического действия", якобы сделанного в СССР?

Один источник

Итак, откуда известно об этом препарате? Интернет-поиск дает щедрый список статей разных лет с перекрестными ссылками друг на друга. Более узкий поиск показывает, что эта тема всплывала несколько раз за последние 30 лет: в серии публикаций в середине 1990-х годов, в 2008–2010 годах и вот сейчас, вокруг истории Скрипаля.

Еще более узкий поиск приводит нас к книге Вила Мирзаянова "Государственные секреты: Хроники инсайдера российских программ химического оружия", которая вышла в 2008 году в США.

В 1992 и в 1994 годах источником шума стали несколько статей, в частности "Отравленная политика", опубликованная в "Московских новостях" в 1992 году. За авторством... Вила Мирзаянова. Тогда еще проживавшего в Москве. Химика-теоретика, ранее причастного к советской химической программе, который решил после перестройки разоблачить "преступления СССР по созданию химического оружия".

Никаких независимых подтверждений, а тем более официальных документов, подтверждающих "хроники инсайдера", в открытых источниках найти не удается. За исключением случаев цитирования в блогах кусков все тех же материалов, просто без отсылки к их авторству.

После Солсбери на волне медийного хайпа появились еще несколько фигур, утверждающих, что имели отношение к химическим программам 30-летней давности, однако ранее они не проявлялись, и их показания зачастую вступают в противоречие друг с другом.

О личности Мирзаянова ходит множество слухов, анализировать их здесь нет большого смысла.

Не вызывает сомнения, что он был участником советских программ химических исследований и действительно имел доступ к закрытой информации, поскольку его дважды арестовывали за разглашение гостайны — аккурат в 1992 и 1994 годах, однако быстро и по не вполне ясным причинам отпускали на свободу. В 1995 году он уехал в США (будучи секретоносителем), а в 2008 году опубликовал уже упоминавшуюся выше книгу.

Эти факты красноречивы сами по себе, но главное не в них, а в том, что за информацией о секретном боевом отравляющем веществе, а также его опубликованной (!) в открытом доступе в 2008 году формулой и подробностями о его создании стоит, по сути, один человек.

А теперь на историю Скрипаля пора взглянуть с другой стороны.

Несостоятельность обвинений

Британские власти утверждают, что в Солсбери было применено секретное отравляющее вещество русских. Однако им требуется всего несколько дней, чтобы определить, чем был отравлен Скрипаль, и объявить об этом во всеуслышание, точно назвав препарат.

Чтобы определить токсичное вещество, необходимо не только знать его формулу, нужно еще и иметь в базе данных его образец, чтобы сравнить спектральный анализ вещества с места преступлений с этой базой данных.

А если у вас все это есть, значит, вы прекрасно способны данный яд синтезировать. Например, в химическом центре "Портон Даун", который официально занимается исследованиями и разработкой средств защиты от химического оружия. Ну и образцов самого оружия, для испытаний средств защиты от него, разумеется. Кстати, именно там делался анализ яда (токсины — это яды, только биологического происхождения), которым был отравлен Скрипаль. И все удачно совпало для британской полиции, ведь эта лаборатория находится как раз в Солсбери, милях в десяти от скамейки, где были найдены потерпевшие.

Таким образом, аргумент, что Россия виновата, поскольку только она умеет создавать такое вещество, в равной степени оказывается применим и к Великобритании. Джентльменам пора посмотреть в зеркало

Теперь о неизбирательности действия. Мистер Мирзаянов в своих публикациях пишет, что вещество, о котором он рассказывает, в 8–10 раз токсичнее одного из самых опасных боевых химических веществ — нервно-паралитического газа VX. Кстати, до настоящего времени он остается на вооружении армии США — единственной страны, официально сохранившей боевое химическое оружие.

Летальная доза VX при кожном отравлении составляет порядка 10 мг из расчета на 70 кг массы тела. Это смерть в течение пары минут. Если вещество, которым отравили Скрипаля, в 10 раз токсичнее — достаточно будет 1 мг. А при вдыхании — как минимум вдвое меньше. То есть доза, которую получили Скрипали, должна была быть ювелирно малой, а само отравление осуществлено с высшей степенью профессионализма. Вполне, кстати, доступной британским спецслужбам.

И, наконец, вопрос о средствах доставки яда. Эксперт Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в беседе в корреспондентом ТАСС на условиях анонимности на просьбу прокомментировать теорию британских СМИ, что яд мог быть, например, на одежде Юлии Скрипаль, в которой она приехала из Москвы, еле сдержал смех.

"Тогда непонятно, как она смогла доехать до Великобритании. И как выжили те, кто был с ней в самолете. Чтобы Юлия смогла привезти яд из Москвы, он должен был бы быть в герметичном контейнере, который приводится в действие перед применением", — отметил эксперт. Он также выразил полное непонимание, что мешает британцам найти и предъявить "орудие убийства", то есть устройство для доставки яда.

Одним словом, в этой истории несостоятельны не только обвинения в адрес России, но даже информация об обстоятельствах инцидента, которой оперируют СМИ и которая после массовой прокачки через западные газеты молча принимается такими международными организациями, как НАТО. Невыгодно замечать ложь?

Нет. Выгодно не замечать. Поскольку эта история имеет еще одно, неочевидное применение для наших западных конкурентов.

Реванш за Сирию

Помимо попытки отвлечь британцев от провалов правительства Терезы Мэй во внутренней политике и последовательной сдачи своих позиций на переговорах с Брюсселем по Brexit, а также помимо попытки усилить антироссийские настроения, которые опять начали ослабевать в Европе, ведь эти настроения очень важны для поддержания единства НАТО и повышения военных расходов ее стран-членов.

Помимо всего этого у Вашингтона затеплилась надежда отыграться по Сирии. В 2013 году глава МИД РФ Сергей Лавров спас Сирию от начала уже подготовленной воздушной операции США по ливийскому сценарию, добившись решения о ликвидации всех запасов химического оружия Дамаска под контролем Организации по запрещению химического оружия. Этот шаг выбил у Вашингтона главный козырь для оправдания военной кампании.

Лондон и Вашингтон пытаются поставить под сомнение статус России как страны свободной от химоружия. А отсюда только руку протянуть, чтобы обвинить Москву в оказании помощи Дамаску в "сокрытии его запасов химического оружия"

Все последующие провокации боевиков с использованием и имитацией химических атак результата в виде начала бомбардировок США не принесли. Но теперь Лондон и Вашингтон пытаются поставить под сомнение статус России как страны свободной от химоружия. А отсюда только руку протянуть, чтобы обвинить Москву в оказании помощи Дамаску в "сокрытии его запасов химического оружия".

Как США и Великобритания играют словами и подтасовывают факты, выше уже было изложено. Вот только бомбить в Сирии сегодня уже никого не получится. Минобороны РФ это уже разъяснило не раз, грубовато, но четко.

Но развернуть медийное и дипломатическое наступление на Россию на химическом фронте, в том числе для делигитимизации ее действий в Сирии и на международной арене в целом, — ради этого можно и пожертвовать парой жизней.