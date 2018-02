Уровень Мирового океана повышается быстрее, чем считалось ранее

Повышение уровня морей на планете ускоряется и уже к концу столетия может достичь 66 см, что угрожает многим прибрежным территориям. Такую оценку ситуации представили американской академии наук в докладе, опубликованном научным журналом The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Их выводы основаны на анализе спутниковых наблюдений за последние 25 лет. И он свидетельствует, что за четверть века уровень мирового океана вырос на 7 см, уточняет CNN.

При этом вода прибывает с непостоянной скоростью. Ученые утверждают, что предыдущие темпы роста - около 3 мм в год - могут к 2100 году увеличиться втрое - до 10 мм в год. И такой показатель согласуется с моделью, представленной в отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC). "Этот рост, обусловлен, в основном, ускоренным таянием льдов в Гренландии и Антарктиде, что может удвоить общий рост уровня океана к 2100 г. по сравнению с прогнозами, предполагающими постоянное увеличение показателей - более 60 см вместо 30, - говорит один из авторов исследования Стив Нерем. - И даже это можно считать консервативной оценкой".

Ученые видят две причины подъема уровня морей. С одной стороны это так называемое тепловое расширение океана (увеличение объема воды в Мировом океане вследствие потепления верхнего слоя), вызванное увеличением концентрации парниковых газов в атмосфере, а с другой стороны - таяние ледяных шапок на полюсах.

Последствия повышения уровня мирового океана на 65 сантиметров, по мнению экспертов, вызовет серьезные проблемы в прибрежных городах по всему миру. Их ждут экстремальные уровни приливов и более сильные шторма, чем сейчас. А многим островам Тихого океана ученые предрекают затопление.

