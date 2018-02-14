Ваш регион:
Российский инвестиционный форум - 2018
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.02:
$ 57.59
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Уровень Мирового океана повышается быстрее, чем считалось ранее

Социальная ответственность
14 февраля, 18:51 UTC+3

Американские ученые заявили об ошибке в прежних расчетах и предупредили о возможных проблемах в прибрежных городах

Поделиться
Материал из 1 страницы

Повышение уровня морей на планете ускоряется и уже к концу столетия может достичь 66 см, что угрожает многим прибрежным территориям. Такую оценку ситуации представили американской академии наук в докладе, опубликованном научным журналом The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Их выводы основаны на анализе спутниковых наблюдений за последние 25 лет. И он свидетельствует, что за четверть века уровень мирового океана вырос на 7 см, уточняет CNN.

При этом вода прибывает с непостоянной скоростью. Ученые утверждают, что предыдущие темпы роста - около 3 мм в год - могут к 2100 году увеличиться втрое - до  10 мм в год. И такой показатель согласуется с моделью, представленной в отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC). "Этот рост, обусловлен, в основном, ускоренным таянием льдов в Гренландии и Антарктиде, что может удвоить общий рост уровня океана к 2100 г. по сравнению с прогнозами, предполагающими постоянное увеличение показателей - более 60 см вместо 30, - говорит один из авторов исследования Стив Нерем. - И даже это можно считать консервативной оценкой".

Ученые видят две причины подъема уровня морей. С одной стороны это так называемое тепловое расширение океана (увеличение объема воды в Мировом океане вследствие потепления верхнего слоя), вызванное увеличением концентрации парниковых газов в атмосфере, а с другой стороны - таяние ледяных шапок на полюсах.

Последствия повышения уровня мирового океана на 65 сантиметров, по мнению экспертов, вызовет серьезные проблемы в прибрежных городах по всему миру. Их ждут экстремальные уровни приливов и более сильные шторма, чем сейчас. А многим островам Тихого океана ученые предрекают затопление.

Материал предоставлен проектом "+1".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бах на встрече с российскими спортсменами объяснил причины недопуска россиян на ОИ
2
ЦИК не нашел оснований для иска Собчак в ВС об отмене регистрации Путина на выборах
3
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
4
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
5
Что думают люди, приехавшие на Олимпиаду-2018 поболеть за россиян
6
Как новый порядок погашения кредитов поможет уменьшить платежи
7
Олимпиада вместо медового месяца
Темы дня
Новости партнеров
Реклама