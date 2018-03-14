Руанда первой из наименее развитых стран мира обеспечила бесплатный доступ к окулисту

Правительство Республики Руанда обеспечило своему 12-миллионному населению всеобщий бесплатный доступ к окулисту. В одном из наименее развитых государств мира, где более 90% граждан заняты в сельском хозяйстве, каждый третий житель испытывает проблемы со зрением. О новой программе в области здравоохранения страны сообщает The Guardian.

Власти Руанды совместно с международной благотворительной организацией Vision for a Nation (VFAN, "Зрение для всей нации") обучили более 3000 медсестер в 502 местных медицинских центрах. Специалистам объяснили, как прописывать очки и выявлять более серьезные, чем близорукость и дальнозоркость, проблемы со зрением, направляя таких пациентов в национальные клиники. VFAN работает с министерством здравоохранения Руанды уже на протяжении пяти лет. Медсестры уже проверили жителей всех 15 тыс. поселений страны.

Врач Дженнифер Йип из Лондонской школы гигиены и тропической медицины пояснила, почему забота о зрении так важна: "Без своевременного выявления проблем шанс ослепнуть гораздо выше. Мы обнаружили, что у 34% населения наблюдаются те или иные сложности со зрением, от очень незначительных симптомов до требующих хирургического вмешательства".

Более 80% обнаруженных нарушений предотвратимы, а наиболее распространенный недуг – близорукость. Однако без шанса вовремя попасть к врачу есть риск ухудшения состояния. Кроме того, зачастую работа руандийцев сохранению хорошего зрения не способствует. "Сортировка кофейных зерен – очень распространенный бизнес в стране, чаще всего этим занимаются женщины. Их доход зависит от способности хорошо справляться с такой задачей, однако из-за специфики работы примерно к 45 годам у большинства женщин зрение ухудшается, лишая возможности качественно справляться с такой задачей. Доход семьи падает, а с плохим зрением на новую хорошую работу уже не устроишься", - поясняет консультант VFAN Грэм Маккензи.

По данным Всемирной организации здравоохранения на октябрь 2017 г., 253 млн человек имеют проблемы со зрением. Исполнительный директор VFAN Тони Халтон cчитает, что достижение целей устойчивого развития в бедных странах невозможно без должной заботы о здоровье глаз ее жителей. Следующая страна, в которой собираются реализовывать программу VFAN, является Гана. По мнению Халтон, определенные сложности в работе создадут гораздо большая численность населения и географические особенности этого государства.

В России в октябре 2017 г. также стартовала масштабная социальная программа по защите зрения. Все желающие могли пройти бесплатную диагностику у офтальмолога и оптометриста с получением рекомендаций.

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