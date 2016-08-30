Режим перемирия в Сирии за сутки нарушался восемь раз

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Режим прекращения боевых действий в течение суток соблюдался в большинстве провинций Сирийской Арабской Республики. За последние 24 часа зафиксировано шесть нарушений в провинции Дамаск и два - в провинции Латакия. Об этом сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, опубликованном во вторник на сайте Минобороны РФ.

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"Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки "Джейш аль-Ислам" из минометов обстреляли населенные пункты Джаубар, Арбил, Хауш-Дуара, Дума, Кабун и Хараста в провинции Дамаск. В провинции Латакия вооруженными формированиями группировок "Свободная сирийская армия" и "Ахрар аш-Шам" обстреляны позиции подразделений Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в районе горы Абу-Али и около высоты с отметкой "409", - говорится в бюллетене.

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Кроме того, по информации Центра по примирению, группировки запрещенных в РФ террористических организаций "Джабхат ан-Нусра" и ИГ продолжили препятствовать окончательному установлению режима прекращения боевых действий.

"В течение суток в городе Алеппо террористами из реактивных систем залпового огня, противотанковых ракетных комплексов, минометов, танков, БМП и артиллерийских орудий обстреляны кварталы Хай-эль-Ансари, Хай-эль-Халидия, Лерамон, Аз-Загра, училище ВВС, кожевенный завод и торговый центр "Кастелло", - сообщается в бюллетене.

В провинции Дамаск обстрелам террористов подверглись населенные пункты Хауш-Насри, Джаубар, Хараста, Хауш-Харабу и Хан-эш-Ших. "В провинции Деръа террористами обстреляны позиции подразделений Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в районе горы Телль-Антар и квартал Эль Махатта в городе Деръа. В провинции Хама обстрелу террористов подвергся населенный пункт Телль-Сальхаб", - говорится в сообщении Центра.

Соглашения о примирении

Соглашения о примирении подписаны в течение суток с представителями 14 сирийских населенных пунктов, из них 10 - в провинции Хомс и четыре - в провинции Латакия.

По данным Центра, "количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 504".

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Латакия, Эль-Кунейтра и Хама. "Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений - 69", - отмечается в бюллетене.

Кроме того, в Центре сообщили, что "малообеспеченным семьям населенного пункта Мармарита провинции Хомс доставлена одна тонна гуманитарных грузов, основу которых составили сахар, мука, мясные и рыбные консервы".

Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем вооруженных формирований террористических группировок районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости, говорится в бюллетене.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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