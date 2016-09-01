Глава МИД Германии выступил за восстановление доверия между Западом и Россией

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ПОТСДАМ, 1 сентября. /Спец. корр. ТАСС/. Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер перед неформальной министерской встречей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Потсдаме выступил в четверг с призывом восстанавливать утраченное доверие между Западом и Востоком, в частности в отношениях с Россией.
"Мы нуждаемся в интенсивных дебатах в условиях, когда отсутствует доверие между Западом и Востоком, между Западом и Россией", - сказал он.
Штайнмайер в данном контексте указал на важность урегулирования украинского конфликта. "При этом говорить мы будем не только о самом конфликте, но и о том, как мы можем восстановить доверие после того, как оно было утрачено", - отметил он.