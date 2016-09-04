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Рябков: встреча Лаврова и Керри в Ханчжоу приблизила достижение соглашения по Сирии

Политика
4 сентября, 13:27 UTC+3 ХАНЧЖОУ /Китай/ 4, сентября. /ТАСС
При этом замглавы МИД РФ отметил, что не готов прогнозировать, как будет объявлено о достижении этого соглашения
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ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Россия и США близки к достижению соглашения по мирному урегулированию в Сирии, прошедшая в воскресенье в китайском Ханчжоу встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Джона Керри способствовала прогрессу в этом направлении, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Без колебаний скажу, что мы близки к соглашению, никаких оснований оспаривать то, что сказано президентом Российской Федерации у меня нет", - сказал он журналистам. Вместе с тем, Рябков заявил, что на данный момент не готов прогнозировать, когда будет объявлено о достижении этого соглашения. По его словам, "искусство дипломатии иногда требует времени для воплощения в конкретных делах".

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия достигла понимания с США по большинству вопросов в решении сирийской проблемы. Он напомнил, что по линии внешнеполитических ведомств, а также военных и спецслужб России и США "продолжаются ежедневные контакты для того, чтобы выработать такой алгоритм (по борьбе с терроризмом)".

"Есть такая замечательная фраза: ничто не согласовано, пока не согласовано все. Когда мы ведем речь о серьезнейших вопросах укрепления режима прекращения боевых действий в Сирии, а главное, в вопросах, которые мы ставим перед американскими коллегами уже на протяжении многих месяцев о подлинном, настоящем размежевании террористов и так называемой умеренной оппозиции, когда мы ведем речь о такого рода вопросах, мы должны смотреть на всю тему в комплексе", - пояснил высокопоставленный российский дипломат.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что российско-американское соглашение в случае его достижения сможет изменить ситуацию в Сирии, Рябков заявил: "Мне кажется, что это соглашение может привести к тому, что мы будем лучше понимать, где террористы, которые представляют угрозу, в том числе и для России, кого нужно ликвидировать, а где те люди, которые не воспринимают нынешнюю власть в Дамаске как законную, но готовы участвовать в политическом процессе".

По мнению Рябкова, готовящееся соглашение Россией и США позволят приблизиться к решению этой проблемы.

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Персоны
Керри, Джон Лавров, Сергей Викторович
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