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Путин и Эрдоган подробно обсудили на G20 восстановление форматов сотрудничества

Политика
4 сентября, 20:17 UTC+3 ХАНЧЖОУ /Китай/ 4, сентября. /ТАСС
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, обмен мнениями был достаточно "доверительным и подробным"
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ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган на встрече на полях G20 в китайском Ханчжоу обменялись мнениями по сирийской проблематике и вопросам развития двусторонних отношений, включая восстановление форматов сотрудничества, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Достаточно долго сидели - и делегациями, и в режиме один на один плюс министры иностранных дел потом. Они потом уже обменялись мнениями по сирийским делам, достаточно был доверительным и подробным обмен мнениями", - сказал Песков.

"Но в той части, где присутствовали делегации, говорили о приблизительном графике возобновления всех форматов, организационных форматов нашего сотрудничества - это и Совет высшего уровня - до конца года заседание этого Совета запланировано провести, и совместная группа стратегического планирования - осенью этого года, и форум общественных организаций. Программа научно-технического и культурного сотрудничества до 2019 года - документ фактически завершен, и можно будет подписать", - сказал он.

По словам пресс-секретаря, отдельно обсуждались энергетические проекты, в том числе дальнейшего расширения поставок российской нефти по линии "Роснефти".

"Отдельно говорили по "Росатому" - как известно, турки достаточно оперативно внесли необходимые законодательные изменения, которые позволят интенсифицировать работу над станцией "Аккую". Говорили по "Турецкому потоку" - дело в том, что многие разрешения, многие согласования, давались на маршрут "Южного потока". Сейчас фактически меняется только название, соответственно, нужен перевыпуск разрешений, что существенно ускорит суть. Направление не меняется , меняется название проекта", - сказал Песков.

"Турецкими коллегами ставились вопросы о скорейшем снятии ограничений на продукцию сельского хозяйства. Работа в этом плане будет продолжена", - добавил Песков. "В целом весьма позитивные состоялись переговоры, которые подтвердили обоюдный настрой на дальнейшую нормализацию отношений", - отметил он.

G20. Хроника работы саммита

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