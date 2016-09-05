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"Левада-Центр" включен в список НКО-иноагентов

Политика
5 сентября, 19:08 UTC+3
Центр стал 141-й организацией в списке НКО-иноагентов
Материал из 1 страницы
© Сергей Карпов/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Автономная некоммерческая организация "Аналитический Центр Юрия Левады" включена в список некоммерческих организаций - иностранных агентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста.

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"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен главным управлением Минюста РФ по Москве в ходе проведения внеплановой документарной проверки", - сказали в ведомстве.

В Минюсте отметили, что "Левада-Центр" стал 141 организацией в списке НКО-иноагентов.

"Левада-Центр" был создан как независимая организация в 2003 году, исследовательский коллектив центра первым начал проводить регулярные опросы общественного мнения в масштабах всей страны, начиная с 1988 года (еще при ВЦИОМ). С 1991 года исследовательский "Левада-Центра" регулярно проводит серии исследований накануне выборов в Госдуму и выборов президента России. Ведущие сотрудники прошли стажировку в исследовательских компаниях США и Западной Европы.

Закон об НКО - "иностранных агентах"

Закон об НКО - "иностранных агентах" был принят летом 2012 года. Он обязывает организации, занимающиеся политической деятельностью и получающие финансирование из- за рубежа, принимать статус "иностранных агентов" с последующим занесением в специальный реестр. НКО - "иностранные агенты" обязаны указывать при публикации материалов в интернете и СМИ этот статус. За уклонение от этого требования предусматривается штраф.

В течение почти двух лет вступление в реестр было фактически добровольным, но в начале июня 2014 года был подписан закон о принудительном включении в реестр. Согласно документу, Минюст может принудительно включать в реестр НКО - "иностранных агентов" организации, которые фактически являются таковыми, но не подали соответствующее заявление. Данное решение ведомства можно обжаловать в суде.

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