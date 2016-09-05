Косачев: включение "Левады-Центра" в список НКО-иноагентов отвечает интересам общества

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что решение Министерства юстиции РФ о включении "Аналитического Центра Юрия Левады" в список некоммерческих организаций - иностранных агентов отвечает интересам гражданского общества и интересам политического процесса в России.

"Решение Минюста адекватно интересам гражданского общества и интересам политического процесса в России", - написал сенатор на своей странице в Facebook.

Деятельность не запрещается

Косачев напомнил, что "деятельность организации, признанной иностранным агентом, российским законодательством не запрещается". "Даже если она получает деньги из-за рубежа", - уточнил он. Сенатор добавил, что подобное невозможно во многих других странах, и российское законодательство "в этом смысле куда как либеральнее многих зарубежных аналогов".

Глава международного комитета Совефда подчеркнул, что "специфика работы агентства, изучающего и формирующего общественное мнение, - в том, что потребителем его продукции является гражданское общество в целом". "Не может источник якобы объективной и беспристрастной аналитики о внутриполитических процессах в нашей стране (равно как и в любой другой) зависеть от зарубежного финансирования", - написал сенатор в Facebook.

Иностранное финансирование

Косачев отметил, что "Левада-Центр" получил от иностранных источников за последние два года более трехсот миллионов рублей".

"Источники эти - не очень понятные организации из США, Великобритании, ФРГ, Норвегии, Литвы и других государств, не отличающихся любовью к России", - указал он. По мнению парламентария, о зарубежном финансировании центра "должны знать все, кто изучает результаты публикуемых "Левада-Центром" опросов, а не только владельцы агентства, его внутренние аудиторы и бухгалтера".

При этом Косачев выступил за то, чтобы "Левада-Центр" продолжил свою работу. "Задача вполне решаемая - не падать в притворном обмороке и не впадать в реальную депрессию, а просто прочистить реестр спонсоров (заказчиков) и стать по- настоящему национальным социологическим агентством. То есть - российским", - подытожил он.

Ранее пресс-служба Министерства юстиции РФ сообщила, что "Левада-Центр" внесен в список НКО - иностранных агентов и стал таким образом 141 организацией, имеющей подобный статус.

По закону

Закон об НКО - иностранных агентах был принят летом 2012 года. Он обязывает организации, занимающиеся политической деятельностью и получающие финансирование из- за рубежа, принимать статус иностранных агентов с последующим занесением в специальный реестр. НКО - иностранные агенты обязаны указывать при публикации материалов в интернете и СМИ этот статус. За уклонение от этого требования предусматривается штраф.

В течение почти двух лет вступление в реестр было фактически добровольным, но в начале июня 2014 года был подписан закон о принудительном включении в реестр. Согласно документу, Минюст может принудительно включать в реестр НКО - иностранных агентов организации, которые фактически являются таковыми, но не подали соответствующее заявление. Данное решение ведомства можно обжаловать в суде.