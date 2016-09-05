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"Левада-центр" обжалует в суде включение его в реестр НКО-иностранных агентов

Политика
5 сентября, 21:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
"Конечно, мы постараемся обжаловать решение. Для этого есть основания", - сказал руководитель организации Лев Гудков
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Руководитель "Левада-центра" Лев Гудков

Руководитель "Левада-центра" Лев Гудков

© Павел Смертин/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Автономная некоммерческая организация "Аналитический Центр Юрия Левады" обжалует в суде решение Минюста о включении в реестр НКО-иностранных агентов. Об этом ТАСС заявил руководитель организации Лев Гудков.

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"Конечно, мы постараемся обжаловать решение. Для этого есть основания, - сказал он. - Для подготовки иска, жалобы нам понадобится время, ведь мы только сегодня познакомились с этим актом проверки".

По словам Гудкова, Минюст в качестве претензий указал на заключенные "Левада-центром" контракты по исследованию отношения потребителей к гигиеническим средствам, производимым иностранным концерном. "В акте в качестве иностранного финансирования указываются коммерческие контракты по изучению отношений потребителей, в том числе к гигиеническим средствам иностранного концерна и другие подобные контракты, а также контракт с университетом штата Висконсин (США) по изучению жилищных условий. Все эти контракты не имеют никакого отношения ко политике", - подчеркнул Гудков.

Глава "Левада-центра" отметил, что исследования электорального поведения и других связанных с выборами моментов иностранными заказчиками не финансировались. "Так что в акте не указано, в интересах какого иностранного заказчика мы вели политическую деятельность", - заключил он.

Ранее Минюст сообщил, что автономная некоммерческая организация "Аналитический Центр Юрия Левады" включена в список некоммерческих организаций-иностранных агентов.

Закон об НКО-иностранных агентах был принят летом 2012 года. Он обязывает организации, занимающиеся политической деятельностью и получающие финансирование из- за рубежа, принимать статус "иностранных агентов" с последующим занесением в специальный реестр. НКО - иностранные агенты обязаны указывать при публикации материалов в интернете и СМИ этот статус. За уклонение от этого требования предусматривается штраф.

В течение почти двух лет вступление в реестр было фактически добровольным, но в начале июня 2014 года был подписан закон о принудительном включении в реестр. Согласно документу, Минюст может принудительно включать в реестр НКО - иностранных агентов организации, которые фактически являются таковыми, но не подали соответствующее заявление. Данное решение ведомства можно обжаловать в суде.

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