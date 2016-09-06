Бойцы Росгвардии в августе приняли участие в 190 спецмероприятиях против боевиков в СКФО

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Бойцы Росгвардии приняли участие в 190 из 350 специальных мероприятий, проведенных в августе против бандформирований на территории Северного Кавказа. Об этом сегодня ТАСС сообщили во временном информационном центре ведомства.
"Объединенной группировкой войск на территории Северо-Кавказского региона РФ в августе этого года проведено 350 специальных мероприятий, 190 из них - с участием военнослужащих войск национальной гвардии", - сказали в информационном центре.
За прошлую неделю бойцы Росгвардии выполнили около 340 задач по охране общественного порядка, в том числе при проведении Восточного экономического форума и праздновании Дня знаний.
"Совместно с сотрудниками органов внутренних дел военнослужащими Росгвардии за нарушение общественного порядка задержано более 21 тыс. человек, 148 - по подозрению в совершении преступлений", - отметили в ведомстве.