В России может быть криминализирована торговля влиянием

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный сообщил о подготовке нового антикоррупционного пакета законопроектов, который предусматривает в том числе криминализацию торговли влиянием - когда чиновники давят своим авторитетом, чтобы добиться нужных им решений. Инициативы могут быть сформированы в начале осенней сессии нижней палаты парламента РФ.

"Сейчас рассматриваются предложения по криминализации торговли влиянием", - сказал Выборный на круглом столе, посвященном сотрудничеству России и Совета Европы в сфере противодействия коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем.

Комментируя ТАСС эту возможную новацию, парламентарий пояснил, что речь идет о ситуации, когда "лица, которые обладают какими-либо дискреционными полномочиями или соответствующим авторитетом в рамках занимаемой должности, влияют на процесс принятия решений, в которых они заинтересованы, другими должностными лицами, которые могут быть не в их подчиненности и не связаны с ними в рамках своей служебной деятельности". В качестве иллюстрации Выборный привел "наиболее безобидный пример", когда прокурор какого-то города "может воздействовать на военкома, чтобы он сделал так, чтобы того или иного человека не взяли в армию". "Получается, виноват военком, потому что он в рамках своих функциональных обязанностей принимает (незаконное) решение, и он несет ответственность, но не прокурор", - добавил политик.

Также, по его словам, готовятся предложения по "криминализации взяточничества международных и национальных третейских судей, введению в уголовное законодательство понятия обещания о предоставлении преимущества и принятие такого обещания, включению в понятие взятки преимуществ нематериального характера, закреплению в Уголовном кодексе положения о том, что выгодоприобретателем от взяточничества может являться третье лицо".

Депутат уточнил, что инициаторы проведения круглого стола - Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и Постоянная комиссия по гражданскому участию в противодействии коррупции и контролю за правоохранительными органами - "являются хорошей площадкой, чтобы инициировать (подобные) законопроекты с точки зрения логики дальнейшего развития антикоррупционного законодательства". "Эти предложения были в свое время озвучены в рамках ГРЕКО (Группа государств по борьбе с коррупцией), и над ними сейчас работает прежде всего Генеральная прокуратура", - добавил он. После завершения обсуждения будет приниматься решение о внесении соответствующих законодательных инициатив, сказал Выборный, подтвердив, что сам как депутат профильного комитета их бы поддержал.