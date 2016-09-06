Нарышкин считает реальным восстановление прав российской делегации в ПАСЕ в 2017 году

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин полагает, что восстановление прав российской делегации в ПАСЕ может произойти в следующем году. Об этом он заявил журналистам.
"Реально, это зависит от многих обстоятельств, но это, конечно, реально", - сказал он, отвечая на вопрос может ли это произойти в 2017 году.
По словам Нарышкина, на предстоящей встрече с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунтом главной темой беседы станет вопрос, "как правильно на полностью демократических основах и принципах должна быть организована работа Парламентской ассамблеи". Он пояснил, что российская сторона будет выдвигать предложения по изменению некоторых регламентных положений работы Парламентской ассамблеи, "которые должны демократизировать этот орган".