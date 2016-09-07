Путин разрешил Росгвардии пользоваться спецсигналами на своих автомобилях

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин разрешил войскам национальной гвардии пользоваться спецсигналами на своих автомобилях с соответствующей специальной окраской. Согласно указу главы государства, опубликованному на официальном портале правовой информации, Росгвардия также получает имеет право использовать 35 "мигалок" на машинах без внешнего обозначения принадлежности автомобиля.

Опубликованный документ вносит поправки в указ от 19 мая 2012 года "Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства" и в перечень, утвержденный этим же указом. В частности, войска национальной гвардии добавлены в список служб, которым разрешается использовать спецсигналы "при наличии специальных цветографических схем на наружной поверхности транспортных средств".

До этого указа таким правом обладали машины пожарной охраны, полиции, скорой помощи, военной автоинспекции, аварийно-спасательных служб, военной полиции, следственных органов СК РФ. Кроме того, этим правом пользовались транспортные средства ФСКН, однако в связи с ликвидацией этой службы ее название было исключено из перечня этим же указом.

Кроме того, документ подразумевает, что Росгвардия получила право на использование спецсигналов на 35 автомобилях "при отсутствии специальных цветографических схем на наружной поверхности транспортных средств". Этим же указом число спецсигналов в распоряжении МВД сокращено на 2 единицы (со 100 до 98).

В настоящее время помимо Росгвардии право на использование "мигалок" на машинах без специальной окраски имеют ФСБ (207 единиц), государственная фельдъегерская служба (60), МВД (98), Генпрокуратура (30), правительство (32), администрация Кремля (22), Минобороны (20), СК РФ (12), Госдума (8), Совет Федерации (5), МИД (4), а также по одной единице - Счетная палата, СВР, Главное управление специальных проектов, Управление делами президента, Росфинмониторинг, РАН и главы субъектов Федерации.