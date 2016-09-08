Премьеры РФ и Лаоса обсудили двусторонние отношения

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ВЬЕНТЬЯН, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и его лаосский коллега побеседовали "на полях" Восточно-Азиатского саммита (ВАС).
Председатель российского правительства заверил хозяина нынешнего саммита ВАС в том, что в Москве ценят дружеские отношения с Лаосом и рассчитывают сохранить и приумножить их накопленный потенциал. Со своей стороны Сисулит особо отметил важность продолжения сотрудничества Лаоса с РФ, в том числе по вопросам безопасности.
Беседа глав правительств проходила на русском языке. Сисулит рассказал, что он учился в Ленинграде примерно в то время, когда президент РФ Владимир Путин был студентом Ленинградского госуниверситета.
"Мы в одно и то же время были студентами в Ленинграде и, возможно, ходили по одним и тем же улицам в эти годы", - сказал премьер Лаоса.
Медведев в этой связи отметил, что в тот период его мама преподавала в педагогическом институте имени Герцена в Петербурге, и не исключил, что премьер Лаоса мог быть ее студентом.
В 1978 году Тхонглун Сисулит окончил филологический факультет Ленинградского государственного педагогического института имени А.И. Герцена (ныне - Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена).