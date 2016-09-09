РФ призывает не увеличивать напряженность на Корейском полуострове

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия призывает все заинтересованные стороны отказаться от шагов, которые могли бы привести к дальнейшей эскалации напряженности на Корейском полуострове. Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с новыми ядерными испытаниями КНДР.
"Россия призывает все заинтересованные стороны воздержаться от шагов, которые могли бы привести к дальнейшей эскалации напряженности, и будет готова к самой плотной координации шагов с целью выработки международной реакции на провокационные действия Пхеньяна", - отметили в дипведомстве.