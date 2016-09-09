Южная Корея примет меры для минимизации последствий от ядерного испытания КНДР

СЕУЛ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Правительство Республики Корея предпримет комплекс мер для минимизации негативных последствий для национальной экономики от проведенного КНДР пятого ядерного испытания. Об этом заявил в пятницу в ходе заседания Совета национальной безопасности РК премьер-министр страны Хван Ге Ан.

"Министерства должны предпринять усилия для того, чтобы предотвратить негативное влияние северокорейских ядерных испытаний на экономическую ситуацию и повседневную жизнь граждан", - отметил он. Премьер также призвал всех госслужащих к бдительности и готовности противодействовать любым чрезвычайным ситуациям.

Он также осудил действия КНДР, назвав нынешнее ядерное испытание вызовом для процесса денуклеаризации Корейского полуострова. "Вместе со всем международным сообществом Республика Корея решительно осуждает эту серьезную провокацию Севера", - подчеркнул он, добавив, что своими действиями Пхеньян добьется лишь своей полной международной изоляции и новых санкций.

"Южнокорейское правительство в сотрудничестве с США и Советом Безопасности ООН рассмотрит возможность введения дополнительных санкций в отношении Северной Кореи", - резюмировал он.

КНДР провела сегодня новое ядерное испытание. Согласно распространенному ранее заявлению Министерства национальной обороны Республики Корея, мощность взрыва северокорейской атомной бомбы оценивается приблизительно в 10 килотонн.

КНДР осуществила до сих пор четыре ядерных теста: в 2006, 2009, 2013 годах и в январе 2016 года.