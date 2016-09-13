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Замминистра образования РФ Климов ушел в отставку

Политика
13 сентября, 14:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
В ведомстве Александр Климов курировал реализацию госполитики в сфере подготовки рабочих кадров и высшего образования
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Александр Климов

Александр Климов

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра образования и науки Александр Климов ушел в отставку по собственному желанию. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Освободить Климова Александра Алексеевича от должности заместителя министра образования и науки РФ по его просьбе". - говорится в документе.

Климов курировал в министерстве реализацию госполитики в сфере подготовки рабочих кадров и высшего образования.

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