Замминистра образования РФ Климов ушел в отставку

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра образования и науки Александр Климов ушел в отставку по собственному желанию. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Освободить Климова Александра Алексеевича от должности заместителя министра образования и науки РФ по его просьбе". - говорится в документе.

Климов курировал в министерстве реализацию госполитики в сфере подготовки рабочих кадров и высшего образования.