Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 64.81
€ 72.76
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин 16 сентября примет участие в Бишкеке в саммите СНГ, отмечающего 25-летие

Политика
14 сентября, 9:04 UTC+3
По итогам саммита ожидается принятие "заявлений по противодействию международному терроризму, по мировой проблеме наркотиков"
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 16 сентября примет участие в заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств в Бишкеке, сообщила пресс-служба Кремля.

В контексте "25-й годовщины образования СНГ главы государств подведут итоги деятельности этого межгосударственного объединения, обменяются мнениями по ключевым направлениям дальнейшего развития Содружества".

По итогам саммита в Киргизии "ожидается принятие ряда многосторонних документов, в том числе заявлений по противодействию международному терроризму, по мировой проблеме наркотиков, в связи с 25-летием СНГ и по случаю 70-летия завершения работы Нюрнбергского трибунала". Планируется также "подписание решений организационного характера, в частности - о председательстве России в СНГ в 2017 году".

Смотрите также

Колокольцев возглавил Совет министров внутренних дел стран СНГ
Страны СНГ создадут единую базу фанатов-нарушителей перед ЧМ-2018 в России
Нарышкин: СНГ внесло значительный вклад в формирование полицентричной мировой системы

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Сотрудничество в рамках СНГ
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йоге
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Один из руководителей "ЦентрОбуви" объявлен в розыск
2
Обама считает, что для Трампа Путин "это образец для подражания"
3
В Якутии медведь напал на геолога АК "Алроса", тело человека не найдено
4
В Москве при ограблении продавец закрыла налетчика в магазине
5
Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против главы МВД Авакова
6
ДТП с участием четырех автомобилей произошло на МКАД, пострадавших нет
7
В Новосибирской области раскрыли убийство 12-летней школьницы
Темы дня
Реклама