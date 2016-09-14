Путин 16 сентября примет участие в Бишкеке в саммите СНГ, отмечающего 25-летие

ITF: применение сестрами Уильямс запрещенных препаратов не говорит о нарушении правилСпорт 14 сентября, 9:41
Один из руководителей "ЦентрОбуви" объявлен в розыскПроисшествия 14 сентября, 9:30
Европейский сом может уничтожить рыб крупнейшего водоема на Среднем УралеНовости Урала 14 сентября, 9:30
Минтранс РФ планирует направить еще одну инспекцию в ЕгипетЭкономика и бизнес 14 сентября, 9:08
Полпред президента в СФО сообщил о создании Агентства развития СибириПолитика 14 сентября, 9:04
СМИ: закон об НДД в нефтяной сфере будет разработан Минфином к октябрюЭкономика и бизнес 14 сентября, 8:55
Губернатор Сахалина предлагает обнулить ипотеку при рождении второго ребенкаОбщество 14 сентября, 8:28
Тим Кук заверил, что беспроводные наушники от Apple не выпадают из ушейЭкономика и бизнес 14 сентября, 8:24
В США придумали складной шлем из картона для велосипедистовОбщество 14 сентября, 8:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 16 сентября примет участие в заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств в Бишкеке, сообщила пресс-служба Кремля.
В контексте "25-й годовщины образования СНГ главы государств подведут итоги деятельности этого межгосударственного объединения, обменяются мнениями по ключевым направлениям дальнейшего развития Содружества".
По итогам саммита в Киргизии "ожидается принятие ряда многосторонних документов, в том числе заявлений по противодействию международному терроризму, по мировой проблеме наркотиков, в связи с 25-летием СНГ и по случаю 70-летия завершения работы Нюрнбергского трибунала". Планируется также "подписание решений организационного характера, в частности - о председательстве России в СНГ в 2017 году".