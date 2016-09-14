Путин 16 сентября примет участие в Бишкеке в саммите СНГ, отмечающего 25-летие

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 16 сентября примет участие в заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств в Бишкеке, сообщила пресс-служба Кремля.

В контексте "25-й годовщины образования СНГ главы государств подведут итоги деятельности этого межгосударственного объединения, обменяются мнениями по ключевым направлениям дальнейшего развития Содружества".

По итогам саммита в Киргизии "ожидается принятие ряда многосторонних документов, в том числе заявлений по противодействию международному терроризму, по мировой проблеме наркотиков, в связи с 25-летием СНГ и по случаю 70-летия завершения работы Нюрнбергского трибунала". Планируется также "подписание решений организационного характера, в частности - о председательстве России в СНГ в 2017 году".