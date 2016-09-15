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Лидеры СНГ на саммите в Бишкеке обсудят сокращение аппарата органов содружества

Политика
15 сентября, 16:09 дата обновления: 15 сентября, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, на саммите будет рассмотрен документ, который касается адаптации СНГ к современным реалиям
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Лидеры СНГ на саммите в Бишкеке 16-17 сентября обсудят вопрос о сокращении аппаратов органов содружества и модификацию их работы. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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"Важный документ, который будет рассмотрен на саммите, касается адаптации СНГ к современным реалиям. В нем перечисляются меры, которые будут способствовать повышению эффективности организации", - сказал он. "В частности, по предложению казахской стороны предусматривается максимальная разгрузка повесток дня заседаний Совета глав государств, некоторое сокращение численности аппаратов органов содружества", - отметил Ушаков.

Он добавил, что лидеры подчеркнут в этом документе желание сохранить СНГ в качестве полноценной международной организации, а также "сохранить и модифицировать рабочие механизмы и различные направления сотрудничества в рамках СНГ".

"Этот документ зафиксирует дальнейшую работу в рамках СНГ с учетом изменившихся условий - международных и региональных, в нем будут учтены пожелания стран содружества, в том числе Казахстана, который и предложил рассмотреть вопросы модификации системы работы в СНГ", - пояснил Ушаков.

Ушаков также сообщил, что Россия на саммите СНГ в Бишкеке 16-17 сентября предложит провести следующий саммит Содружества в октябре 2017 года в Москве. 

Он отметил, что на саммите будет рассматриваться вопрос о переходе председательства в СНГ в 2017 году к России, добавив, что после РФ, в 2018 году, председателем в Содружестве станет Таджикистан.

"Будет принято решение о проведении следующего заседания Совета глав государств СНГ. Наша страна предложила конкретную дату проведения заседания в 2017 году в Москве, в октябре. И эта дата, как мы надеемся, будет в Бишкеке согласована", - сказал Ушаков.
Помощник президента добавил, что будет рассматриваться и вопрос о председателе исполнительного комитета СНГ. "В конце года истекают полномочия на этом посту Сергея Лебедева, и мы внесли его кандидатуру на продление на очередной трехгодичный срок. Посмотрим какое решение примут лидеры", - сказал Ушаков.

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