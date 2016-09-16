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Лавров: США заявляют, что "Ахрар аш-Шам" является частью перемирия в Сирии

Политика
16 сентября, 14:05 UTC+3 БИШКЕК 16, сентября. /ТАСС
Ранее группировка отказалась выполнять российско-американские договоренности
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БИШКЕК, 16 сентября. /ТАСС/. Вашингтон включил в список организаций, к которым он лоялен, группировку "Ахрар аш-Шам", руководство которой ранее отказалась выполнять российско-американские договоренности по Сирии. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью агентству Sputnik в Киргизии.

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По его словам, главным приоритетом российско-американских договоренностей является выполнение США давнего обязательства "отделить ту оппозицию, которая с ними сотрудничает, от "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) и подобных, если, конечно, эта вот затяжка с выполнением обязательств не связана с тем, что кто-то в Вашингтоне хотел бы этих террористов вывести из-под удара".

"По крайней мере, то, что касается Джебхат ан-Нусры", такие подозрения достаточно серьезны", - добавил глава МИД РФ.

"Нам недавно американцы наконец-то дали список организаций, которые, как они считают, являются участниками режима прекращения боевых действий и которые, соответственно, должны выводиться из-под ударов, - сказал он. - Там на одном из первых мест "Ахрар аш-Шам".

Лавров напомнил, что ранее руководство именно этой организации отказалось выполнять российско-американские договоренности, потому что они направлены на борьбу с "Джебхат ан-Нусрой". "Получается, что американцы в список организаций, которые им лояльны, включили составную часть террористической структуры, признанной в качестве такой ООН", - подчеркнул министр.

Группировка "Джебхат ан-Нусра"

"Джебхат ан-Нусра" (теперь "Джебхат Фаттах аш-Шам", запрещена в РФ) была создана в 2011 году на территории Сирии. Она официально заявила о себе в феврале 2012 года, распространив видеообращение и начав действовать против правительственных сил. Своими основными целями эта радикальная организация называет свержение президента Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на сирийской территории. Ее боевики нападают на правительственные объекты, ведут бои против армии и сторонников руководства республики.

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