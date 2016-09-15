Госдеп: перемирие в Сирии нарушается в том числе оппозицией

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Режим прекращения огня в Сирии нарушается в том числе силами оппозиции.

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Это заявил в четверг на регулярном брифинге для журналистов заместитель начальника пресс-службы Госдепартамента Марк Тонер.

По его словам, Вашингтон "продолжает получать сообщения" о нарушении перемирия "с обеих сторон" сирийского конфликта. "Безусловно, и США, и Россия должны сделать все возможное, чтобы оказать дальнейшее давление или влияние на стороны режима прекращения враждебных действий, чтобы сократить число этих инцидентов", - заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства. Тем не менее, подчеркнул он, по оценке администрации США, перемирие в Сирии "в общем и целом все еще держится".