Песков: установление перемирия в Сирии в целом продвигается, хоть и с огрехами

БИШКЕК, 16 сентября. /ТАСС/. Процесс установления перемирия в Сирии в целом продвигается, хоть и с некоторыми огрехами. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о нарушении режима прекращения огня в Сирии.

"В целом, с некоторыми огрехами все-таки можно констатировать, что процесс (установления перемирия) пока продвигается", - сказал он.

Комментируя обвинения со стороны сирийской оппозиции в адрес Дамаска в нарушении режима прекращения огня, Песков подчеркнул, что в Кремле не ориентируются только на претензии одной стороны. "Мы знаем, что там взаимные претензии", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

"Поэтому, безусловно, российская сторона продолжает использовать свое влияние с тем, чтобы обеспечить выполнение договоренностей о прекращении огня и рассчитывает на то, что наши американские коллеги будут делать то же самое", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос о том, соответствуют ли действительности сообщения о якобы переброске Соединенными Штатами в Сирию дополнительных самолетов разведки.

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