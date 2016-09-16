МО РФ: попытки США показать управляемость сирийской оппозиции пока безуспешны

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Попытки США продемонстрировать миру управляемость "умеренной оппозиции" в Сирии пока остаются безуспешными, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Несмотря на то, что предусмотренный российско-американским соглашением режим прекращения боевых действий в Сирии длится четвертый день, вопрос принципиальной способности его выполнения "умеренной оппозицией" остается открытым. Все попытки наших американских партнеров продемонстрировать миру хоть какую-то управляемость своих "оппозиционеров" в Сирии пока безуспешны. И хотя соглашение о режиме прекращения огня является двусторонним, его реальным выполнением занимается только одна сторона", - сказал Конашенков.
Три американских беспилотника круглосуточно находятся в районе сирийского Алеппо, однако США молчат о действиях "подконтрольных оппозиционеров" у трассы Кастелло, заявил Конашенков.
Он напомнил, что с четверга Минобороны РФ ведет прямую трансляцию с видеокамер на земле, а также с беспилотника в воздухе над Алеппо.
"Там же круглосуточно в воздухе находятся еще три американских беспилотника. Однако наши партнеры в Вашингтоне почему-то четвертый день "стесняются" рассказывать о реальных действиях подконтрольных им "оппозиционеров" в районе трассы Кастелло. Да и вообще играют роль каких-то сторонних наблюдателей за происходящим", - сказал Конашенков.
Режим прекращения огня в Сирии действует с 12 сентября. При этом ранее в российском Генштабе заявили, что "умеренная оппозиция" не выполняет условия соглашения о прекращении огня. По данным российских военных, за третьи сутки перемирия оно было нарушено 45 раз.
С 15 сентября 2016 года на официальном сайте Минобороны России организована онлайн-трансляция обстановки в городе Алеппо с камер видеонаблюдения: с двух камер на земле: в районах Эль-Халидия и Тель-Джобекжа. Также впервые организована открытая онлайн-трансляция в режиме реального времени обстановки в восточных районах Алеппо с беспилотного летательного аппарата.